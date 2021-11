Solskjær: – Vi vet vi kan slå City

– Vi har lagt Liverpool-kampen bak oss. Vi har hatt en god uke med gode resultater, og går inn i kampen med en positiv innstilling med troen på at vi kan vinne.

Det sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær før lørdagens derby mot byrival Manchester City.

Presset på nordmannen har vært stort etter braktapet mot Liverpool, men Solskjær selv har ikke latt seg påvirke av spekulasjonene.

– Folk har spekulert i min avgang helt siden jeg fikk jobben i desember 2018. Det er aldri enkelt å være Manchester United-trener, men det er jeg vant til.

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, mener Solskjærs jobb henger i en tynn tråd dersom han skulle tape nok et lokaloppgjør.

– Solskjær sitter på nåde, og det vet han selv. Det er ikke sikkert han får sparken på mandag, men det kan være begynnelsen på slutten, sier Saltvedt.

Forsvarstrøbbel

Etter tapet mot Liverpool, la Solskjær med hell om fra fire til fem forsvarer i seieren mot Tottenham. Det fortsatte han med også mot Atalanta i midtuken, men måtte tilbake til fire forsvarere da Raphaël Varane måtte ut med skade.

På fredagens pressekonferanse kom Solskjær med en oppdatering på franskmannens tilstand.

– Vi forventer at Varane er ute i fire-fem uker. Det er tungt for oss, men Bailly kom inn mot Atalanta og gjord en god jobb. Vi har en bred stall som vi stoler på, forteller Solskjær.

Uaktuell til lørdagens kamp er også Paul Pogba, som fremdeles er suspendert etter det røde kortet han pådro seg mot Liverpool.

UTE: Raphaël Varane har vært en viktig brikke i United-forsvaret i år. Nå mister han den neste måneden med skade. Foto: Phil Noble / Reuters

I tillegg mistet midtstopper Victor Lindelöf kampen mot Atalanta med en liten skade, og det er usikkert hvorvidt han er tilbake til lørdagens oppgjør.

– Lindelof er fortsatt usikker, men vi håper at han kan være klar til i morgen. Jeg forventer at han er tilbake, men jeg kan ikke garantere noe, forteller Solskjær.

Ti år siden 1–6

Høsten 2011, for litt mer enn ti år siden, markerte Manchester City for alvor at de virkelig ville være med i kampen om å være byens største lag. På Old Trafford, anført av Mario Balotelli i sitt livs form, herjet de lyseblå og påførte United tap 1–6.

Et tap de fortsatt husker i den rød delen av Manchester, skal vi tro Saltvedt.

– Det ble et vendepunkt for maktforholdet i byen. Det markerte at City var blitt et storlag, og det gjør fortsatt vondt på Old Trafford.

Etter å ha tapt med store sifre mot Liverpool, vil et tilsvarende stort tap mot City være katastrofe for Solskjær.

– En gjentakelse vil fremskynde den prosessen jeg tror de allerede er i gang med i Manchester. Det kan tvinge dem til å måtte gjøre noe på managerfronten allerede i den kommende landslagspausen, konstaterer Saltvedt.

BRAKTAP: Mario Balotelli var i sitt livs form da City knuste United 6–1 for ti år siden. En gjentakelse kan bety slutten for Solskjær mener sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Foto: Andrew Yates / AFP

Selvsikker Guardiola

Der Solskjærs jobb er truet, kan ikke det samme sies om City-trener Pep Guardiola. De lyseblå står foreløpig med en tredjeplass i Premier League, og topper dødens gruppe i Mesterligaen.

Onsdagens kamp mot Club Brugge ble vunnet med solide 4-1, og ga City-spillerne en boost etter det overraskende tapet mot Crystal Palace forrige helg.

Etter mesterligakampen var Guardiola svært fornøyd, og klar på at City igjen hadde funnet formen.

– Vi spilte fantastisk, men nå er fokuset på United, sa Guardiola til Citys hjemmeside etter kampslutt.

Guardiola har tradisjonelt sett vært en trener Ole Gunnar Solskjær har overtaket på. Som trenere har de møttes totalt åtte ganger, og fire av de gangene er det Solskjær som har gått seirende ut. Guardiola har vunnet tre av oppgjørene, mens det har endt uavgjort én gang.

– Det har nok irritert Guardiola. Jeg hadde ikke hentet mye trygghet i den statistikken dersom jeg var Solskjær, sier Saltvedt.

Selv ønsker ikke Solskjær å støtte seg til statistikken, men sier at laget motiveres av tidligere sterke prestasjoner.

– Vi har spilt bra mot dem tidligere. Det trenger vi igjen i morgen. Vi vet at vi må jobbe hardt for å lykkes, og at vi må ha troen på oss selv, avslutter Solskjær.