Solskjær vil gjøre Rashford til en målmaskin

Før Solskjær tok over som Manchester United-manager, stod den tradisjonsrike klubben med ikke mer enn 29 scorede mål på 17 kamper. De siste to kampene har det løsnet for de røde djevlene som har scoret åtte mål på de to.

Solskjær, som har en lang fortid i klubben, har scoret 166 mål for Manchester United, blant annet da han tuppet inn det legendariske målet som avgjorde mesterligafinalen i 1999.

– Har mye mer enn jeg hadde

Nordmannen tror han kan bidra til å gjøre spillere som Marcus Rashford mer målfarlige.

– Marcus har mye mer enn det jeg hadde i form av fysiske egenskaper, som farten, styrken og skudd utenfor boksen, fortalte han pressen i forkant av kveldens kamp mot Bournemouth.

Med de forutsetningene mener han at Rashford har alt som skal til for å bli en målmaskin, selv om spissen har litt å jobbe med foran mål.

– Kanskje kan jeg lære han litt av den smartheten jeg hadde i boksen. Da snakker jeg om de små bevegelsene du må gjøre for å komme deg fri, og litt ro foran mål.

– Du må være ett steg foran som spiss for å skape rommet man trenger. Bortsett fra ballen er rom din beste venn når du er spiss, sier han ifølge Manchester Evening News.

For to dager siden la Marcus Rashford selv ut en tweet, der han hintet til at han får kunnskap fra Solskjær:

Vil spille spiss

Rashford har blitt henvist til kanten i store deler av sesongen, selv om han selv har ønsket å spille som spiss. Han har fire mål i ligaen denne sesongen på 16 kamper, der to av dem har vært på de siste fire kampene.

MÅLSCORER: Ole Gunnar Solskjær scoret 166 mål på 366 kamper for Manchester United. Her fra en kamp mot Charlton Athletic i 2003. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Kunsten å være god i boksen var en av Solskjærs spesialiteter, men det kommer ikke gratis.

– Jeg ble ikke født med det. Jeg studerte avslutninger, jeg studerte mål, jeg studerte bevegelser. Jeg jobbet med mentaliteten, fordi det er nøkkelen. Du vil alltid bomme på sjanser, men man kan ikke gjøre noe med det når de er borte, sier Solskjær.

TOK TID: Denne sesongen sleit Manchester United lenge, og Rashford scoret bare to mål etter de 15 første kampene. Nå har det løsnet for både han og laget. Foto: CARL RECINE / Reuters

Etter at Solskjær tok over som manager har Rashford startet begge to som midtspiss, selv om det er verdt å notere at Romelu Lukaku som har startet i midten de fleste kampene denne sesongen, har vært ute med skade.

Mye tyder på at Rashford fortsetter som spiss når United tar imot Bournemouth senere i kveld. Da kan lærdommen fra Solskjær være viktig om målformen til 21-åringen skal fortsette.

– Jeg har sett at han en del ganger skyter litt for tidlig. Han tenker «jeg må få skutt tidlig», når man noen ganger bare kan sentre ballen forbi keeperen. Målet flytter seg aldri, sier Solskjær ifølge hjemmesidene til Manchester United.