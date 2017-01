Solskjær utelukker landslagsjobben: – Jeg blir i Molde

Ståle Solbakken ga forrige uke beskjed om at han ikke er aktuell som Per-Mathias Høgmos erstatter.

Torsdag morgen, dagen etter det ble kjent at NFF hadde kontaktet Molde, fikk Nils Johan Semb samme svar av Ole Gunnar Solskjær.

– Jada, jeg blir i Molde. Vi har lagt planer for sesongen her, hentet inn trenere og spillere, og gitt dem mitt ord på at jeg blir her. Og da blir jeg her, sier Solskjær til NRK etter dagens trening i Akerhallen.

Lovet Dempsey

43-åringen trekker frem at han har hentet Mark Dempsey tilbake til Molde som trener foran denne sesongen, og at han dermed ikke kan «stikke av selv».

– Jeg snakket med Nils Johan på telefon, og har sagt det samme som jeg sier til deg. Vi har startet et løp her som vi skal fortsette med, forklarer Solskjær.

Før dagens Molde-trening samlet han spillerne til en prat i Akerhallen. Solskjær innrømmer at landslaget ble nevnt, og at hovedbudskapet var at «vi må stå sammen i en viktig sesong». Han er klar på at han aldri følte noe press fra Molde-ledelsen før han avviste NFF.

SAMLET SPILLERNE: Solskjær snakket med Molde-troppen i forkant av dagens trening. FOTO: TORE ELLINGSETER

– Nei, jeg har en fullstendig åpning der at jeg kan gå hvis jeg vil.

– Var dette en lett eller vanskelig avgjørelse?

– Nei, det er slik det er for alle. Jeg syns det var smigrende og en ære. Å være landslagstrener i et sluttspill er en ambisjon og en drøm en eller annen gang, men akkurat nå passer det ikke slik for meg. Jeg har også en drøm om å lede Molde i et Champions League-sluttspill, sier Solskjær.

Håpet på Solbakken

Molde-manageren mener det var riktig at NFF å innlede samtaler med Ståle Solbakken, og mener FCK-sjefen burde vært førstevalget til jobben.

– Dessverre kom de ikke i mål der, sier Solskjær.

Fotballpresident Terje Svendsen fortalte onsdag om prosessen som har ledet frem til det som nå er en «håndfull kandidater» til landslagsjobben.

– Vi har utredet en kravsspesifikasjon til stillingen ut fra hva vi mener er riktig å lete etter. Vi har ikke gått kjempebredt ut, men sitter med en håndfull kandidater. Så får vi se hvem vi ender opp med å gå i realitetsdiskusjoner med, sa Svendsen til NRK.