Solskjær uenig i Pogba-spørsmål

Ole Gunnar Solskjær ville ikke ta noe av æren for Paul Pogbas nylige formoppblomstring når han pratet med pressen i forkant av Bournemouth-kampen på søndag.

På spørsmål om han kan gjøre det samme for Lukaku og Sanchez som han gjorde med Pogba åpner han med å motstille seg spørsmålet.

– Dere fremstiller det feil. Jeg kan ikke gjøre noe med deres prestasjoner på banen, forteller Solskjær, og fortsetter:

– Jeg er her for å gi dem veien, og Paul (Pogba) har gjort den jobben selv. Jeg har hatt samtaler med Romelu Lukaku og Alexis Sanchez og det er opp til dem når de får sjansen. De er i Manchester United for en grunn, og det er opp til dem å bruke kreativiteten og bare nyte å spille for denne klubben.