Solskjær tror ingen har savnet fans mer enn United: – Uhørt å vinne flere borte- enn hjemmekamper

– Jeg tror vi er laget som har savnet supporterne mest. Det vil bli skrevet bøker om denne pandemien, og der vil man finne alle statistikker. Det blir interessant å lese dem. Men vi har allerede en følelse ut fra resultatene av hvor mye supporterne har vært savnet. Det er uhørt å vinne flere bortekamper enn hjemmekamper, sier Solskjær til Sky Sports.

Uslåelige borte

Han vil nok møte debatt om hvilket lag som har lidd mest av å spille for tomme tribuner, men United-sjefen har rett i at laget hans har prestert bedre på bortebane enn på Old Trafford denne sesongen.

Når to ligakamper gjenstår, én hjemmekamp (Fulham) og én bortekamp (Wolverhampton), er fasit følgende:

United har vunnet ni hjemmekamper, spilt tre uavgjorte og tapt seks på Old Trafford. Totalt 30 hjemmepoeng.

United har vunnet 11 bortekamper, spilt syv uavgjorte og ennå ikke tapt på bortebane. Totalt 40 bortepoeng.

– Når man spiller foran 76.000 på Old Trafford er det et magisk sted. Da spiller man med adrenalin, entusiasme og engasjement. Ballen blir regelrett sugd inn av supporterne på Stretford End-tribunen. Vi har hatt hjelp fra fansen utrolig mange ganger, mener Solskjær.

Eksklusiv liste

Hvis United unngår tap i siste seriekamp på bortebane vil de skrive seg inn på en svært eksklusiv liste over klubber som har spilt en hel sesong på toppnivå i England uten å tape.

Bare Preston North End (1888/89) og Arsenal (2001/02 og 2003/04) har klart en lignende bragd tidligere, skriver United på sin egen hjemmeside.

Ole Gunnar Solskjær savner kaptein Harry Maguire på banen. Foto: Martin Rickett / AP

Med to kamper igjen å spille trenger United kun én seier for å sikre andreplassen i Premier League. Ned til Leicester på tredjeplass er det fire poeng.

Tre dager etter serieavslutningen mot Wolves avsluttes sesongen med den meget spennende finalen i Europaligaen mot Villarreal.

Der får Solskjær igjen føle på hvordan det er å ha fans i ryggen. 10.000 tilskuere slipper inn på finalen.

– 10.000 er ikke 76.000, men det er fortsatt et stort antall. Det vil hjelpe oss mye, sier nordmannen.

Rekker kapteinen finalen?

Et stort usikkerhetsmoment før finalen er om Manchester United-kaptein Harry Maguire rekker kampen. Han er ute med skade og kjemper en kamp mot klokka.

– Forhåpentligvis får vi gode nyheter tidlig. Jeg skal gi Harry den tiden han trenger, sa Solskjær på en pressekonferanse søndag, ifølge Sky Sports.

Uten Maguire på banen har United tapt de to siste Premier League-kampene og sluppet inn seks mål.

Solskjær håper at kapteinen blir klar til å møte Villarreal.

– Han gjør fremskritt, men vi unngår bevisst å teste ham for tidlig fordi vi ikke vil forverre noe. Han vil dette veldig, så han ønsker ikke å ta noen risiko. Da jeg snakket med ham var han ganske positiv, sa Solskjær nylig.

Uniteds neste kamp spilles 18. mai hjemme mot Fulham. Den går neste helt sikkert uten Maguire på banen.