Solskjær tok kontakt med Ingebrigtsen: – Han kan gå med hevet hode

– Som kollega tenker jeg det må være tungt, og det er rart. Du har vunnet «the double» (serie og cup i samme år, journ.anm.) og hentet tilbake positiviteten. Det han har gjort er imponerende. Jeg har hatt kontakt med han, og sagt at han kan i hvert fall gå med hevet hode, sier Solskjær til NRK etter Moldes 3–0 seier i Europaligaen over albanske Laçi torsdag kveld.

– Kåre er en trener i europaklassen. Det han har vist de årene oppe i Trondheim er imponerende. Han får seg nok gode jobber, avslutter han.

Hjemkalt Håland åpnet ballet

Ute på banen var det en annen som har vært i medias søkelys de siste dagene som imponerte mest.

Etter å ha blitt kalt hjem fra G19-landslaget før skjebnekampen mot England imponerte Erling Braut Håland for Molde i Europaligaen.

Molde tok ledelsen etter seks minutter da Håland scoret fra straffemerket etter at Babacar Sarr ble revet ned i feltet etter en corner.

Det måtte to forsøk til for Håland til tross for at han satte den første. Den sveitsiske dommeren annullerte scoringen for det som så ut som at Pawel Cibicki var langt inne i feltet da straffen ble tatt.

På det andre forsøket holdt unggutten igjen hodet kaldt og sendte Molde i ledelsen.

– Jeg tror lagkameratene mine ble litt redde for at jeg skulle bomme, så de ble litt ivrige på å ta returen, men jeg scoret sikkert, sier han selv om situasjonen til NRK.

IMPONERTE: Erling Braut Håland scoret Moldes åpningsmål mot Laçi. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Klubben bestemmer

Om det å bli kalt hjem etter at G19-landslaget sikret Norges første VM-billett på 26 år svarer 18-åringen diplomatisk.

– Det er klubben som bestemmer, så når jeg blir kalt hjem så fokuserer jeg på denne kampen. Det gikk bra i begge kampene.

Håland takket for seg etter 74 minutter, da ledet Molde 2-0, og Leke James la på til tre kun minutter senere.

HJEMKOMST: Magnus Wolff Eikrem var tilbake i Molde-drakt torsdag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

En annen som var «kommet hjem» var Magnus Wolff Eikrem. Han kom til klubben for kun noen dager siden og startet sin tredje periode i blått da han kom inn for Pawel Cibicki etter 65 minutter.

– Det tar litt tid å komme i gang. Man trenger matchtrening, men det var en god seier, sier han.

–Jeg er veldig positiv til dette laget. Det er veldig mye talent, vi trenger bare å guide dem litt videre så kommer vi til å bli utrolig bra fremover, avslutter nysigneringen.

I kampene som involverte de andre norske lagene gikk det ikke like bra.

Lillestrøm gikk på en smell og tapte 4–0 på bortebane mot østerrikske LASK Linz og fikk en kraftig trøkk i sitt håp om avansement.

Sarpsborg 08 tok ledelsen borte mot St. Gallen, men sveitserne slo knallhardt tilbake, selv med ti mann. Et mål rett før pause og et i andre omgang gjorde at de grønnkledde tok en 2-1 seier.