Østberg ikkje med til Lillehammer

Ingvild Flugstad Østberg har framleis startnekt og er ikkje med i troppen til Lillehammer i helga. Det var ei ulykkeleg Østberg som informerte pressa om at ho ikkje hadde passert helsesjekken før opningsrennet på Beitostølen. Landslagsleiinga stadfesta då at det mellom anna handla om næringsinntak. Østberg gjekk heller ikkje i verdenscupopninga i Ruka. Her er lista over dei som er tatt ut til verdscupen på Lillehammer.