– Vi føler ikke den negativiteten dere snakker om, sa Solskjær til de fremmøtte journalistene på fredagens pressekonferanse før søndagens sesongåpning mot Chelsea.

Solskjær måtte svare på flere kritiske spørsmål om overgangsvinduet som stengte torsdag ettermiddag, men sier han er fornøyd med hvordan United håndterte vinduet.

– Vi har ikke fått de riktige signalene av spillerne vi har ønsket å signere, for pengene er der hvis riktig spiller dukker opp, svarte han.

Manchester United ble koblet til mange spillere, men det ble med tre sommersigneringer for Solskjær som fikk kritikk fra blant annet lokalavisen Manchester Evening News for manglende spillerkjøp.

Harry Maguires overgang fra Leicester til United ble stående som en av de største overgangene på den britiske balløya, i tillegg til at Daniel James og Aaron Wan-Bissaka sluttet seg til Solskjærs tropp.

– Jeg er veldig glad for de tre vi hentet og er fornøyd med spillerne vi har til rådighet, sa Solskjær.

– På tide at ham dro

Like før overgangsvinduet stengte ble det også satt en strek for en av sommerens største overgangssagaer da Inter offentliggjorde at de hadde signert stjernespissen Romelu Lukaku for 800 millioner norske kroner.

OVERGANG: Romelu Lukaku vinker til Inter-fansen i Milano på torsdag. Foto: Luca Bruno / AP

– Det var på tide for ham å dra nå. Nå fikk vi en avtale som begge partene var fornøyde med. Han var skadet en del i sesongoppkjøringen, men jeg håper han får en god start i Inter, sa Solskjær.

Og Solskjær hevder han fortsatt har et godt forhold til Lukaku, selv om stjernespissen vraket United til fordel for Inter.

– Jeg har alltid hatt et godt og ærlig forhold til Romelu. Vi har alltid snakket åpent til hverandre og har ingen problemer med han.

Salget av Lukaku gjør at Manchester United tar fatt på en ny Premier League-sesong med en spiss mindre enn i fjor.

Det har fått flere eksperter til å stille spørsmål ved hvem som skal score målene for United som kun fant veien til nettmaskene syv ganger de åtte siste serierundene i fjor.

– Mot slutten av forrige sesong scoret vi ikke så mye, men jeg er trygg på at vi kommer til å score. Vi har flere spillere som kan gjøre en forskjell, sier United-manageren og trekker frem supertalentet Mason Greenwood.

– Jeg tror Mason kommer til å spille og være mye involvert, og da vil han score mål, sier han om 17-åringen.

Under press

Søndag venter Chelsea med Frank Lampard på trenerbenken når United sesongåpner på Old Trafford. Lampard er i samme situasjon som Solskjær. En tidligere klubbhelt som har blitt manager i en storklubb, uten mye erfaring.

– Det er en stor kamp for oss begge, uten tvil. Det er to store klubber som møtes, og som ønsker å lykkes, sier Lampard på en pressekonferanse fredag.

Og Solskjær har resultatpress fra dag én.

– Det er bare én manager i Premier League som er under press fra dag én. Det er Solskjær. Skulle United tape for Chelsea, vil spekulasjonene starte, skriver Danny Murphy (tidligere Liverpool- og Fulham-spiller) i sin spalte i Daily Mail.