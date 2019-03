Manchester Uniteds første kamp med Solskjær som fast manager, var også Uniteds første kamp på Old Trafford på nesten fire uker. Derfor var forventningene høye til både nordmannen og hans utvalgte.

Til tross for tre poeng og seier var det likevel ingen festfotball de oppmøtte var vitne til.

– Vi spilte forferdelig i andre omgang, og var heldige med resultatet, sa Luke Shaw ifølge BBC etter kampen.

På pressekonferansen var også Solskjær enig i at prestasjonen ikke var fantastisk, men at de fikk det de ville ha.

– Alle vet at vi kan bedre enn dette, men tre poeng, du kan ikke få mer enn det, kan du vel?, sa den norske manageren.

Og ansettelsen av ham som fast manager gjorde ikke kampen så veldig annerledes, synes Solskjær.

– Ikke egentlig. Det er alltid den neste kampen som er fokus. Men vi som lag følte at dette var en ny start etter skuffelsen mot Wolverhampton. Det var nesten som den første kampen for sesongen.

Rashfords tiende seriemål

28 minutter inn i kampen scoret Rashford kampens første mål i det mange spådde at kom til å bli en jevn kamp. Watford lå på åttendeplass på tabellen før kampen, tre plasser bak United.

– Watford gjør det bra. De har hatt noen veldig gode resultater i år og spilt virkelig god fotball, så det er ingen enkel kamp, sa tidligere United-storscorer, Norman Whiteside, til NRK før kampen.

Det var også Solskjær enig i. Da han ble spurt på pressekonferansen om Manchester United ikke burde dominert mot «et lag som Watford», leverte han klart frem hva han mente om det.

– Hva mener du med et lag «som Watford»? Watford er et godt lag. De skal spille semifinale i FA-cupen og de har mange gode spillere. Så jeg synes ikke du gir dem ekte respekt her, svarte Solskjær journalisten.

ISKALD: Her setter Marcus Rashford 1-0 for de rødkledde. Du trenger javascript for å se video. ISKALD: Her setter Marcus Rashford 1-0 for de rødkledde.

For enkelt ble det ikke, men Solskjær og co. klarte likevel å sikre tre poeng på Old Trafford etter den nevnte scoringen til Rashford. 21-åringen ble spilt gjennom av Luke Shaw, der gjennomspillet må sies å være minst like imponerende som selve scoringen. Rashfords løp var perfekt timet, og alene med keeper pirket han ballen forbi Ben Foster og i nettet.

Scoringen kom bare minutter etter at Rashford rådførte seg med Solskjær på sidelinjen. Etter et par dårlige angrep av spissen, vinket Solskjær ham bort til seg, og delte sine tanker på tomannshånd. Dét viste seg å være et lurt trekk.

Rashford scoret sitt tiende Premier League-mål denne sesongen.

Vant 2–1

SCORET: Anthony Martial. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Etter hvilen var det et defensivt United-lag som preget kampen, og David de Gea gjorde seg nok en gang viktig som sisteskanse. Flere ganger måtte han rydde opp etter sløvt forsvarsspill av de rødkledde, og Watford var mye nærmer utlikning enn United var å øke.

Men mot spillets gang sørget Anthony Martial for ellevill jubel på fullsatte Old Trafford. Han brukte riktignok to forsøk på å sette ballen i mål mens hans selv sto innenfor femmeteren, men etter litt klabb og babb var det en skuffet Watford-målvakt som måtte hente ballen ut av eget nett.

Helt på tampen klarte Watford å redusere etter vakkert angrepsspill mellom Abdoulaye Doucoure og Isaac Success. Doucoure var sist på ballen og sørget for spenning i overtidsminuttene, men klarte ikke å berge poeng.