Solskjær reagerer på Pogba-spørsmål: – Ikke enig i fremstillingen

Ole Gunnar Solskjær møtte i dag pressen i forkant av Bournemouth-kampen på søndag. Der handlet mye om spillerne som ikke ennå har fått vist seg frem under den nye manageren.

Romelu Lukaku og Alexis Sánchez er to av spillerne som har underprestert i år, og har ikke vært skadefrie etter at Solskjær tok over klubben. Flere spørsmål under pressekonferansen gikk på om han kan klare å snu formen deres, som han gjorde med Pogba. På spørsmål om nettopp det begynte han med å motstille seg spørsmålet, samtidig som han ikke ville ta noen ære for formstigningen til Pogba.

– Jeg er ikke enig i hvordan du fremstiller det. Jeg kan ikke gjøre noe med deres prestasjoner på banen, forteller Solskjær, og fortsetter:

– Paul har gjort den jobben selv, og jeg har hatt samtaler med Sanchez og Lukaku, og det er opp til dem å gjøre det på banen. De er her for en grunn og det er opp til dem å bruke kreativiteten og bare nyte å spille for denne klubben. Det er den beste tiden i deres liv.

GLEDE: Solskjær har fått mer glede inn i United-stallen, og ledet dem til to seiere. Foto: GEOFF CADDICK /AFP / NTB scanpix

Skadeoppdatering

Når det gjelder Lukaku, Anthony Martial og Sanchez melder Solskjær at de kanskje kan ta del i deler av dagens trening. De har ikke hatt noen treninger siden Huddersfield-kampen, så de har fortsatt ikke tatt del i lagets fellestreninger.

Marcos Rojo og Scott McTominay melder han snart klar til kamp, mens han lanserer Tottenham-kampen 13. januar som en mulig retur for Chris Smalling.

Lukaku og Sanchez har trent lett den siste tiden, men kan muligens være tilbake allerede mot Bournemouth, om Solskjær tar dem ut.

Taktiske endringer

Ole Gunnar Solskjær tok over Manchester United forrige uke, etter at José Mourinho fikk sparken, og har vunnet sine to første kamper med de imponerende sifrene 5-1 (mot Cardiff) og 3-1 (mot Huddersfield).

I de to kampene har han allerede rukket å gjøre små taktiske endringer og skapt en ny positivitet i klubben.

Det ser man spesielt på Paul Pogba, som har fått en ny start, og ser ut som en ny spiller etter manager-skiftet. Franskmannen har to assist og to mål på de to siste kampene.

– Det er denne Paul jeg kjenner. Det er han jeg har kjent siden han var på ungdoms- og rekruttlaget. Han har alltid vært en glad gutt og det skal du være når du spiller for Manchester United, sa Solskjær på pressekonferansen etter den kampen.