Solskjær oppgitt over Pogba-rasisme

United-manageren reagerer sterkt etter den rasistiske hesten mot Paul Pogba. – Eg kan ikkje tru at vi framleis snakkar om desse tinga i 2019. Vi må gjere noko med dette, sa Solskjær under pressekonferansen fredag og han meiner at styresmaktene må ta grep for å stoppe hetsen som går føre seg på sosiale medium.