Solskjær om sin «hårføner»: – Når barna skuffer deg, gir du dem ikke sjokolade, gjør du?

Etter elleve år som spiller under Sir Alex Ferguson i Manchester United har Ole Gunnar Solskjær lært en ting eller to om «hårføneren».

Uttrykket ble brukt for å beskrive hvordan den legendariske treneren skjelte ut sine spillere i Manchester United, når de ikke fulgte hans retningslinjer. Solskjær fikk selv kjenne «hårføneren», og avslører at han selv har den klar til bruk.

SJEFEN: Sir Alex Ferguson er kjent for sin «hårføner» Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Kanskje må jeg ta hårføneren ut av lomma. Jeg har også en hårføner, forteller en lattermild Solskjær på pressekonferansen før kampen mot Cardiff.

Pressen i Manchester lurte på om nordmannen ville være tøff nok med spillerne, men Solskjær er klar for å gi tydelig beskjed.

– Jeg er ikke redd for å si ifra. Det er som med barna dine. Du vil dem det beste. Når de skuffer deg, gir du dem ikke sjokolade, gjør du? Bare spør spillerne jeg hadde i Molde. Iblant må du gi beskjed om standardene som forventes, sier Solskjær.

– «Snill-gutt imaget» er en myte

På Manchester Uniteds treningsanlegg Carrington er journalistene nå overbevist om at Solskjær vil ha få problemer med å dra frem «hårføneren».

– Flere av spillerne, som har spilt med ham, har fortalt at det snille imaget til Solskjær er en myte. Hvis han har et problem, så sier han ifra, og jeg tror ikke det blir et problem, forteller BBC-journalist Simon Stone.

Han får støtte av The Suns Neil Custis, men sistnevnte er usikker på om det vil hjelpe Solskjær å ta «hårføneren» i bruk.

– Jeg tror han vil kjefte hvis det trengs. Problemet er at det har vært managere her som har gjort det i det siste, og det fikk ikke den ønskede effekten. Jeg vet ikke om dagens fotballspiller bryr seg om han får kjeft av treneren, sier Custis.

Snakket med spillerne om sosiale medier

En av stjernene som fikk kjeft, og havnet på kant med den forrige treneren er Paul Pogba. Ifølge rapportene var hans forhold til José Mourinho iskaldt, før portugiseren fikk sparken.

Solskjær har tidligere trent Pogba på reservelaget, og hyller franskmannen.

– Han er en verdensmester og en fantastisk fyr, også da jeg hadde han som junior, og han har ikke forandret seg personlighetsmessig. Men han er en bedre spiller siden da, og en jeg ønsker å få det beste ut av, sier Solskjær.

KALDT: Forholdet mellom Mourinho og Pogba var iskaldt mot slutten. Foto: Eddie Keogh / Reuters

Pogba har fått mye kritikk for et bilde han la ut på bildedelingstjenesten Instagram kun en knapp time etter at Mourinho fikk sparken. Solskjær sier han allerede har tatt en prat med spillerne om bruken av sosiale medier.

– Vi har snakket om hva vi forventer, og hvilke standarder vi vil sette både på og utenfor banen. Jeg stoler på guttene. Verden er forandret, jeg er ikke inne på sosiale medier. Men det er bare sunn fornuft, og det har jeg snakket med dem om.