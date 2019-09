Viking snudde til 4-1-seier

Viking kom tidlig under 0-1, men snudde kampen og vant til slutt med komfortable 4-1 over Mjøndalen i Eliteserien for menn mandag.

Det var Vikings syvende strake kamp uten tap.

Mjøndalen har nå ikke vunnet siden 2-1-seieren over Brann 18. august.