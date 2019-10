Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Dette har vært en god uke for oss. Det startet med en brukbar innsats mot Liverpool og nå to borteseiere, sier Solskjær til BBC etter kampen.

Han forteller videre:

– Vi har et ungt lag og av og til vil de føle presset. Men nå har vi hatt et par gode resultater, og da forsvinner litt av presset. Du kan se at de spiller med et smil om munnen, sier en fornøyd manager.

Oppgjøret mot Alexander Tetteys Norwich ble av mange fotballeksperter på forhånd sagt å være en skjebnekamp for Solskjær og hans videre manager-fremtid i klubben.

Et nederlag mot Norwich ville også ha betydd at United ville nærmet seg nedrykksstreken. Med tre poeng i potten er imidlertid Solskjærs menn nå på 7.-plass på tabellen med 13 poeng.

FORNØYD: Manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: John Sibley / Reuters

– Måtte prestere

Men Ole Gunnar Solskjærs United har vist enkelte tegn til bedring etter den elendige sesongstarten. Det endte 1-1 i storkampen mot Liverpool, en kamp de fleste hadde regnet med at Manchester United skulle tape.

Og i Europaligaen, mot Partizan Beograd, sikret United sin første borteseier siden mars.

Det var da også gjestene som kom best i gang mot et av bunnlagene i Premier League (nest siste plass), og etter 21 minutter kunne 22 år gamle Scott McTominay sende United i ledelsen.

– Vi måtte prestere i dag. Vi skulle ha vunnet over Liverpool forrige uke, men denne gangen leverte vi i 90 minutter, sier Scott McTominay til BBC.

VAR i fokus

Solskjærs menn kom enkelt til mot Norwich, og etter 27 minutter ble det dømt straffe til United etter at Daniel James gikk over ende i en duell med Ben Godfrey inne i boksen. Dommer blåste ikke for situasjonen, men VAR-dommerne vurderte situasjonen på nytt og ga United straffe.

Marcus Rashford har slitt med å score mål denne sesongen. Straffesparket mot Norwich viste hvorfor. Keeper Tim Krul hadde nemlig få problemer med å redde skuddet.

– Jeg vil ikke snakke for mye om VAR. Jeg er uenig i den første avgjørelsen. Men begge burde ha vært tatt på nytt, siden målvakten ikke er på linjen, sier Solskjær.

Bare to minutter senere kom imidlertid den etterlengtede oppturen for Rashford, som denne gangen kunne utmanøvrere Krul og sørge for 2-0 etter en pasning fra James.

BOM og MÅL: Marcus Rashford. Foto: Joe Giddens / AP

Ny straffebom

Straffedramatikken var imidlertid ikke over. Og nok en gang måtte VAR kobles inn da det ble dømt hands på en Norwich-spiller.

Denne gangen var det Anthony Martial som tok straffen. Og nok en gang reddet Krul skuddet. Men til tross for sjansesløsingen: Manchester United ledet 2-0 da dommeren blåste til pause.

Etter 72 minutter fikk også Martial sin revansje etter straffebommen i første omgang etter et lekkert angrep av Martial og Rashford. Det var til slutt Martial som avsluttet alene med keeper Krul - og denne gangen kunne en glad United-spiller sende ballen i nettet.

– Det var en klasseavslutning av Martial, mener Solskjær.

Norwich og Onel Hernández reduserte til 3-1 like før slutt.

Norwich har kun Watford bak seg på Premier League-tabellen etter ti serieomganger. Opp til Newcastle på trygg grunn skiller det to poeng.