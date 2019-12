Solskjær møter Brugge

Klæbo og Iversen uenige om supersprint: – Kommer til å være sterkt imot

DAVOS (NRK): Johannes Høsflot Klæbo og morfaren er klare på at noe må gjøres for at langrenn blir mer attraktivt for den yngre generasjonen skiløpere. Men han møter ikke stor forståelse for at 100 meter supersprint kan være ett av de grepene.