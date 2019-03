Solskjær mener han blir misbrukt av spillselskap: – De kommer til å få store problemer

I et intervju med NRK fredag ble Solskjær overlevert den britiske avisen Evening Standard. Nordmannen lo først da han mottok avisen, men ansiktet stivnet da han så sitt eget ansikt i en annonse for et irsk spillselskap.

– Det der skal jeg love deg blir sendt inn fra min advokat. At de kommer til å se på dette er hundre prosent sikkert, sier Solskjær når han får se annonsen.

Da Solskjær fikk se innholdet, reagerte han kraftig. Nordmannen forteller NRK at han overhodet ikke vil la spillselskapet slippe unna med dette.

– Er det noe jeg ikke skal ha noe å gjøre med, er det bettingselskap. De kommer til å få store problemer med meg, sier han.

ANNONSEN: Dette er annonsen som får Ole Gunnar Solskjær til å reagere. Foto: Faksimile / Evening Standard

Samarbeider med Norsk Tipping

Ifølge Solskjærs advokat, Erik Flågan i Stray Vyrje Advokatfirma, har kristiansunderen en sponsoravtale med Norsk Tipping. I denne avtalen har tippeselskapet lisensiert rett til bruk av navn og bilde.

– Det slås ned på krenkelser for å beskytte Solskjærs rettigheter generelt samt de avtaler som er inngått, forteller Flågan.

Advokaten har allerede vært i kontakt med Solskjær og mener at spillselskapet har gått langt over streken med sin annonse.

– Dette er ulovlig. Bruk av personbilder i kommersiell sammenheng uten samtykke fra den avbildede er lovstridig både i Norge og England, sier Flågan.

Nå krever både Solskjær og advokaten at annonsen fjernes. Ettersom sakens opphav er i England, vil Flågan henvende seg direkte til og samarbeide med advokater der.

– I denne type saker er det vanlig at man først nedlegger forbud og krever kompensasjon. Dette gjøres rutinemessig på vegne Solskjær i alle slike saker, forteller Flågan.

Ikke overrasket

Nordmannen opplever en lysende tid som Manchester United-manager med 14 seire på 17 kamper, senest med den sensasjonelle snuoperasjonen mot PSG i mesterligaen. Ifølge advokat Flågan fører suksessen og interessen til flere krenkelsesproblemer.

– Vi har hatt en rekke krenkelsessaker opp gjennom årene. De oppstår ofte i kombinasjon med popularitet og oppmerksomhet. Vi er derfor, dessverre, ikke overrasket over at Solskjær utsettes for denne type misbruk, oppsummerer advokaten.

NRK har vært i kontakt med det irske bettingselskapet som er ledende i Storbritannia. De ønsket ikke å stille til intervju og har foreløpig ikke svart på spørsmål via e-post.