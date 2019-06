Solskjær med storsignering

Aaron Wan-Bissaka er klar for Manchester United, bekrefter klubben på sine nettsider. Den 21 år gamle høyrebacken kommer fra Crystal Palace.

Klubben opplyser ikke hva de betaler for 21-åringen, men BBC og flere andre britiske medier melder at overgangssummen ligger på 50 millioner pund for høyrebacken, det vil si over en halv milliard norske kroner.