Solskjær må kalle inn til familieråd – hvis det blir forlengelse

Like etter fredagens pressekonferanse, i et lite møterom på Carrington-anlegget, setter NRKs journalist seg ned med manageren for verdens største klubb. En manager som ikke kan annet en å glise, med fem av fem mulige seire i banken.

– Hvor mye koser du deg?

– Veldig! Selvfølgelig så er det her det største du kan oppnå som fotballtrener. Det å være leder for den gjengen og den klubben her, sier Ole Gunnar Solskjær til NRK i Manchester.

DET STØRSTE: Det blir ikke større enn å lede Manchester United. Foto: OLI SCARFF / AFP

Det ville kanskje vært naturlig at også press er en del av det å lede verdens største klubb, men på det svarer Solskjær:

– Ikke noe i det hele tatt, hva er press?

– Jeg har hatt det perfekte liv hjemme. Jeg signerte akkurat en ny kontrakt med Molde, får den muligheten her, hvorfor skal det tynge på skuldrene mine? Det spørsmålet skjønner jeg ikke helt, for det her skal jeg nyte så lenge det varer, sier kristiansunderen.

Familieråd

Likevel erkjenner han at det er plusser og minuser ved den nye jobben. Familien ble ikke med over til England og har reist hjem etter julefeiringen. Hva skjer så om han skulle bli manager på permanent basis?

– Det får vi jo se på resultatene etter hvert, om jeg får muligheten. Og får jeg muligheten så blir det vel familieråd, sier en smilende Ole Gunnar Solskjær.

Les også: På gigantens skuldre

Familiære råd har han også fått fra et annet hold. For mannen som hentet ham til Manchester United for godt og vel 20 år siden, Sir Alex Ferguson, er trenermessig som en farsfigur å regne.

– Jeg hadde ikke vært her om ikke han signerte meg, sier Solskjær.

– Han har sikkert hatt et ord med i laget om ansettelsen han og. Om personligheten min og de tingene, men klubben vet hva jeg står for. Om han ga tommel opp eller tommel ned, det vet jeg ikke. Men han har vært på besøk og gitt gode råd.

MENTOR: Sir Alex Ferguson har vært og er en mentor for Ole Gunnar Solskjær. Foto: LINDSEY PARNABY / NTB scanpix

All lærdom fra sjefen kommer godt med. Spesielt når man skal håndtere superstjerner som blant andre Paul Pogba og Alexis Sánchez.

Les også: Kan Solskjær løse Sánchez-gåten?

– Det er fotballspillere som er gode til å spille fotball. De må bare få lov til å vite at de er gode og vi må sette de sammen i et lag. Det er hele poenget her, vi skal ha resultater. Jeg hadde mange av dem da de var i junioravdelinga. Det er ikke noe annet det enn om det er Molde eller Clausenengen Jenter 16, sier Solskjær om stjernegalleriet han kontrollerer.

Den største prøvelsen

Et stjernegalleri han kanskje skal kontrollere i lang tid fremover, men fremtiden er uansett ett stykke unna. Det samme gjelder den permanente jobben, og Solskjær selv vil ikke spekulere.

– Du rekker ikke å tenke på det, det blir feil fokus. I fotball er det sånn at hvis du tar øyet av ballen i en liten stund og blir distrahert, da merker spillerne det, klubben merker det og jeg merker det selv.

TROFEET SOM SIKRER FREMTIDEN? Ole Gunnar Solskjær er fortsatt med i kampen om FA-cuptrofeet. Foto: Vibeke Undhjem / NRK

Den midlertidige manageren tviholder sitt fokus på én kamp av gangen, og den neste kampen blir hans største prøvelse hittil.

– Det å motivere spillerne til å spille mot Tottenham, det trenger du ikke. Vi må bare finne en taktikk og en strategi til den kampen som vi har trua på, så skal vi gi Tottenham en bra kamp.

Før den tid venter treningsleir i Dubai, den blir ikke et hvilehjem.

– Vi har en uke med trening, knallhard trening, for vi trenger å komme oss i litt bedre form. Det blir kjekt, det er artige kamper i vente, avslutter Solskjær.