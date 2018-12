Allerede lørdag må Ole Gunnar Solskjær ta sin første store avgjørelse som Manchester United-trener, når han skal velge sitt første lag til å møte Cardiff.

Noen spillere vil blir vraket, og Solskjær er klar på at han har forventninger til hvordan de skal takle det.

– Jeg kommer selvfølgelig til å sette meg og snakke med dem som ikke spiller, og hva jeg forventer av dem. Når du spiller for Manchester United så er det noen standarder som forventes, og en av dem er å være en lagspiller. Og jeg tror ikke noen har vært på benken like mye som meg. Det sier jeg alltid til spillerne, sier Solskjær.

Pratet med spillerne om sosiale medier

Solskjær tar over et lag som har slitt denne sesongen, og ligger på en sjetteplass. Blant stjernespillerne som satt på benken de siste kampene er Paul Pogba.

Franskmannen har fått mye kritikk for et bilde han publiserte på bildedelingsplattformen Instagram kun minutter etter at José Mourinho fikk sparken. Solskjær forteller at han har tatt en prat med spillerne om bruk av sosiale medier.

– Vi har snakket om hva vi forventer av dem både på og utenfor banen. Jeg stoler på at spillerne vet hva de gjør. Verden forandrer seg. Jeg er ikke inne på sosiale medier. Men det handler om sunn fornuft, og jeg har snakket med dem om det, sier Solskjær.

Pogba har ikke fått det til å stemme under Mourinhos ledelse, men Solskjær hyller 25-åringen.

– Han er en verdensmester og en fantastisk fyr, også da jeg hadde ham som junior. Han har ikke forandret seg personlighetsmessig, men han er en bedre spiller, og er en jeg ønsker å få det beste ut av, sier Solskjær

DÅRLIG FORHOLD? Ifølge rapportene var forholdet mellom Mourinho og Pogba iskaldt. Foto: Eddie Keogh / Reuters

Tok kontakt med Ferguson

På pressekonferansen før kampen avslører Solskjær tok kontakt med sin gamle trener Sir Alex Ferguson for å få noen tips når han nå skal styre skuta i Manchester United.

– Jeg har allerede snakket med Ferguson, for det er ingen bedre å få råd av, avslørte Solskjær på sin aller første pressekonferanse som manager for Manchester United.

Solskjær fortalte at han allerede har en avtale med den tidligere manageren om å få litt hjelp.

– Da jeg ble ringt, tekstet jeg sjefen. Jeg skal nyte en kopp te hjemme hos ham og diskutere noen ideer, sier Solskjær

På spørsmål om hvor viktig Sir Alex Ferguson var i prosessen, svarte Solskjær: «Vel, han signerte meg for 25 år siden». Så la Solskjær til at han ikke visste nøyaktig hvor avgjørende Ferguson var for at Solskjær nå er tilbake.

– Jeg har en «hårføner»

Solskjær forteller også at han allerede i 2003 begynte å ta notater av hvordan Ferguson jobbet som manager.

– Han har påvirket meg med alt. Måten han har jobbet med folk, måten han holdt 25 toppspillere glade og sultne. Han har vært min mentor. Siden 2003 har jeg notert hvordan han løste det i forskjellige situasjoner.

Og Solskjær har trolig lært mange av triksene som Ferguson hadde. Skotten gjorde blant annet uttrykket «hårføner» kjent. Ordet ble brukt for å beskrive hvordan den legendariske treneren skjelte ut sine spillere i garderoben.

Det er en behandling Solskjær har fått, og nordmannen forteller at har sin egen hårføner klar til bruk.

– Jeg har også en hårføner. Jeg er heller ikke redd for å si ifra. Det er som med barna dine. Når de skuffer deg, gir du dem ikke sjokolade, gjør du? spurte Solskjær pressen.

Mangler Lukaku

Men allerede nå har Solskjær fått sin første utfordring i sjefsstolen på Old Trafford. Stjernespissen Romelu Lukaku mister de to neste kampene av private grunner, ifølge Daily Mail. Dermed må Solskjær se etter andre alternativer på topp.

FÅTT FRI: Romelu Lukaku Foto: CARL RECINE / Reuters

– Han har fått noen dager fri. Jeg har ikke sett ham enda. Jeg har heller ikke sett Sanchez, han er på vei tilbake nå. Jeg ser frem til å møte dem, det ble bestemt før min tid, fortalte Solskjær.

Torsdag kveld slapp Manchester United det første intervjuet med nordmannen siden han ble ansatt. Der fortalte 45-åringen at å returnere til gamleklubben var som å komme hjem.

På pressekonferansen fortalte Solskjær at han aldri var i tvil da Manchester United ringte.

– Jeg tenkte ikke to ganger da de ringte og ville signere meg som spiller, og selvsagt dette er en større ære. Det er et privilegium og hjelpe klubben i et par måneder.