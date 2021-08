Tre mål i sesongdebuten for Bruno Fernandes. Fire målgivende for Paul Pogba – det har ingen Manchester United-spillere gjort før han.

Disse tallene lar seg høre for to av de viktigste spillerne til Ole Gunnar Solskjær i sesongdebuten.

Manchester United valset til slutt over Leeds United på eget gress og ga seg ikke før det sto 5–1 på scoringstavla.

– Vi kan ikke spørre om mye mer enn dette, sa Solskjær i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

73.000 elleville tilskuere var på plass på drømmenes teater i sesongens første kamp. Det er 524 dager siden noen publikummere har satt sin fot på drømmenes teater.

Samtlige av United-fansen var nok oppe fra setene da Bruno Fernandes klinket til på halvvolley etter den herlige pasningen fra Victor Lindelöf med halvtimen igjen. Keeperen var sjanseløs – og dermed sto det hele 4–1 på drømmenes teater.

RENT TREFF: Bruno Fernandes strålte i sesongdebuten. Foto: Jon Super / AP

– Det er rett og slett ypperste verdensklasse, sa TV 2-kommentator Jesper Mathisen etter klassemålet.

Dette ble hans tredje mål for dagen – det satte Solskjær åpenbart pris på da han knyttet neven og ga en bjørneklem til assistenttrener Michael Carrick.

– Fokuset skal ikke være på Bruno eller Paul, det er på laget, sa Solskjær til TV 2 etter kampen.

FORNØYD: Ole Gunnar Solskjær kunne si seg fornøyd med mannskapet sitt. Foto: Jon Super / AP

For etter at Fernandes kom til klubben i februar 2020 har ingen Premier League-spillere levert like mange målpoeng som portugiseren i det samme tidsrommet.

Fernandes står med vanvittige 48 målpoeng. Hele 29 mål og 19 målgivende fordelt over 52 kamper.

– Han er en vinnerskalle. Legger press på seg selv, på andre, på meg. Han er unik. Han er en spiller som tar risiko og liker presset. Han koser seg under sånn press, sier Solskjær om Fernandes.

Ingen United-spillere har siden sesongåpningen i 1977/1978 levert et hat trick i sesongdebuten. Siste spilleren som gjorde dette var Lou Macari da rødtrøyene møtte Birmingham tilbake i 1977, ifølge OptaJoe.

Dette var den andre kampen portugiseren har spilt foran et fullstappet Old Trafford.

Pogba hylles

Oppi hat trick-hysteriet må man heller ikke glemme Paul Pogba, den franske 28-åringen som altså noterte seg meg hele fire målgivende.

– Det han gjør er imponerende og han er en topp person å ha i garderoben. Vi er glade for at vi har dem vi har, sa Solskjær om Pogba i et intervju vist på TV 2.

Den tidligere fotballspilleren Gary Lineker var også raskt på plass med å rose Pogba på Twitter.

– Han er en fantastisk fotballspiller, skriver Lineker.

DRØMMEDUO: Hvis Paul Pogba (t.v.) og Bruno Fernandes (t.h.) får spillet til å sitte så blir de en skummel duo i Premier League-sesongen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Var bekymret

Før kampen hadde Ole Gunnar Solskjær sagt at spillerne ikke hadde hatt en optimal oppladning og var spent på hvordan de kom til å takle farten.

Den bekymringen kunne han raskt gi slipp på. For det var en forrykende start på Old Trafford. Leeds klarte ikke å henge med da Paul Pogba og Bruno Fernandes virkelig fant hverandre en halvtime ut i kampen.

Etter at United vant ballen høyt i banen, lobbet Pogba herlig gjennom på én touch til Fernandes, som alltid lusker rundt som gjedda i sivet foran mål.

Portugiseren beholdt roen også denne gangen alene mot keeper da han lurte ballen under beina på Leeds sisteskanse Illan Meslier.

Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– Det er kunst fra Pogba og Bruno Fernandes, sa Mathisen etter målet.

– Han fortsetter å levere målpoeng for Solskjær, la Alsaker til.

Litt tidligere i kampen var også Pogba nære da han kom fri mot keeper. Franskmannen kjørte en overstegsfinte for mye før han avslutta rett utenfor. Hjemmefansen jubla heftig for scoring, men fortvilelsen kom fort tilbake da de innså at ballen gikk bak nettmaskene.

To magiske minutter snur det

Rett etter pause var Leeds frempå da Luke Ayling fikk et drømmetreff fra distanse. Bortefansen gikk amok da Leeds reduserte og Ayling scoret hans Premier League-mål sin 39. kamp som Leeds-spiller.

Men herfra og inn handler det kun om hjemmelaget. Og det er to magiske minutter som snur det hele.

Først åpner Mason Greenwood målkontoen for sesongen etter en klassekontring da han satte inn 2–1.

– Med denne scoringen blir Mason Greenwood den mestscorende tenåringen for Manchester United i Premier League, sa Alsaker etter Greenwood-målet.

Foto: Jon Super / AP

To minutter senere satte Fernandes inn sitt andre for dagen etter en herlig skuddfinte.

Samme person var igjen på riktig sted til riktig tid seks minutter senere – og dermed var hat tricken en realitet.

Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Fred satte kronen på verket da det sto 68 minutter på klokka etter nok en klasseassist fra Paul Pogba. Franskmannen slår ballen langs gresset inn mot straffemerket, der finner ballen Fred som bredsider den på herlig måte inn i nettmaskene.

5–1 ble fasiten. En forrykende fotballkamp som nok vil bli husket for strålende Pogba-målgivende og et ellevilt hat trick fra Fernandes.

– Noe stort er i emning i Manchester United under Ole Gunnar Solskjær, var oppsummeringen fra Alsaker etter kampen var blåst av.

Sancho-debut og Varane-presentasjon

Allerede før kampen fikk United-tilskuerne en liten opptur. Her ble Raphaël Varane endelig presentert som United-spiller. Han fikk draktnummer 19.

Overgangen har vært kjent en stund, og Solskjær sa fredag at det kun gjensto små detaljer før han var offisielt klar.

Før lørdagens kamp entret han gressmatten til stor jubel for hjemmepublikummet og ble tildelt draktnummer 19.

Etter 74 minutter var det også klart for Jadon Sanchos debut. Kantspilleren kom for mangfoldige millioner i sommer, men var ikke helt klar til å starte for Solskjærs lag lørdag.

– Det er for tidlig for ham å starte. Han har hatt ferie etter EM, vært syk og har bare trent med oss fire dager. Han er klar til å komme innpå og utgjøre en forskjell, sa Solskjær om Sancho før kampen.

Sancho erstattet Daniel James, mens Pogba gikk av banen til øredøvende jubel da han ble byttet ut med Anthony Martial.

Martial var tilbake etter å ha vært skadd mot slutten av forrige sesong.