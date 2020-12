Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United hadde full kontroll på Leeds da de to lagene barket sammen for første gang på mange år i ligasammenheng. I en vanvittig målfest, ble det til slutt 6–2.

– Det var fantastisk fra første minutt. Vi hadde tenkt å presse dem og gå fremover når vi fikk ballen, sier Solskjær i intervju vist hos TV 2.

– Kunne blitt 12–4

Han innrømmer at han savner tilskuerne.

– Se for deg 75 000 tilskuere her. Det ville gått i historiebøkene som en av de beste kampene mot Leeds.

– Det kunne blitt 12–4, la Solskjær til.

Og det kan kanskje stemme.

Etter 20 minutter spilt, stod det allerede 3–0 til Manchester United. Midtbanespiller Scott McTominay satte to kjappe, mens Bruno Fernandes satte det tredje.

SCORET TO: Scott McTominay satte to mål før det var spilt tre minutter. Foto: Michael Regan / AP

Victor Lindelöf la på til 4-0, mens Liam Cooper reduserte til 4–1. Det ble pauseresultatet, og seieren så ut til å være sikret allerede.

Har ikke skjedd siden 1959

Målfesten fortsatte i andre omgang, og Daniel James ble med på målfesten da han satte 5–1. Få minutter senere satte Fernandes 6–1 på straffespark.

Stuart Dallas reduserte til 6–2 med det som kanskje var kampens fineste mål på langskudd.

Målscorer James var naturligvis godt fornøyd etter storseieren.

– Det er alltid fint å score sitt første mål, og da måtte vi bare gjøre det vi har gjort på trening hele uken. Vi hadde en komfortabel ledelse, sier James.

Selv om Marcelo Bielsa og Leeds tapte stort, kommer ikke treneren til å forandre mye på spillestilen sin.

– Vi må endre på det som var dårlig og fortsette med det som var bra. Men vi kommer ikke til å gå bort fra måten vi spiller fotball på, sier Bielsa til Sky Sports.

Dette er første gang at Bielsa slipper inn seks mål som fotballtrener siden februar 1992. Den gangen var han trener for Newell's Old Boys i Argentina.

Det er også første gang siden 1959 at Manchester United scorer seks mål mot Leeds.

Dagens resultat betyr at Manchester United henger på Liverpool i kampen om ligatittelen. De ligger plassert som nummer tre i Premier League.

Leeds ligger på sin side på 14.-plass i Premier League.