For det er stor forventning rundt hva de engelske klubbene vil foreta seg frem til «Deadline Day» – det gjelder naturligvis Manchester United også. Som midlertidig manager er det usikkert hvor mye Solskjær har å si for valgene som tas i det kommende overgangsvinduet.

– Klubben har trolig en plan, for man planlegger ikke bare for én dag eller én måned i forveien. Overgangsvinduet har trolig vært planlagt siden i sommer. Jeg er sikker på at de har sine mål, sa Solskjær til et samlet pressekorps før han fortsatte:

– Jeg er her for å si hva jeg mener og jeg regner med at vi setter oss ned og snakker om det. Samtidig er jeg her for å jobbe med de jeg har. De har alle prestert og så lenge de presterer, burde de få muligheten til å spille. Det er min jobb, forbedre individene og forbedre laget.

Solskjær har gått seirende ut av sine fire første kamper, men holdt kun nullen mot Newcastle. Napolis stopperkjempe Kalidou Koulibaly er en som lenge har vært linket til klubben, og er nevnt som en som kan ordne opp i forsvarsproblemene i Manchester-klubben.

– Ekle kamper

Etter fellesseansen med pressen, satte NRK seg ned med mannen som nå leder verdens største klubb, og som skal møte Reading på Old Trafford i morgen.

– FA-cupkamper er alltid tøft, cup i Norge også, det er ekle kamper, sier Ole Gunnar Solskjær til NRK i Manchester.

FÅR MULIGHETEN: Ole Gunnar Solskjær vil gjøre noen endringer i laget i møtet med Reading. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Samtidig er Reading et lag som for tiden ligger nest sist i Mesterskapsserien, nivå to i England. Det gir Solskjær en mulighet til å teste ut nye spillere, etter at store spillere som Paul Pogba har briliert etter hans ankomst.

– De fleste som er her, har lyst til å være med. Det skal bli spennende å se (Romelu) Lukaku og (Alexis) Sanchez fra start, hvordan de reagerer. (Sergio) Romero i mål, som jeg syns har vært en fantastisk keeper.

Kanskje er det også noen nerver hos den balanserte nordmøringen, for FA-cuptrofeet har de fortsatt sjansen til å løfte.

– Ikke det at vi forventer å alltid vinne, men United kan vinne FA-cupen hvert eneste år. Det er det trofeet vi har størst sjanse til å løfte i år, sier Solskjær til NRK.

Vil ikke spekulere om fremtiden

Det er ingen tvil om at Solskjær har blitt en populær mann etter at han tok over som midlertidig manager. Og lykkes han, mot Reading og i FA-cupen, vil nok ikke spørsmålene og overskriftene om en permanent trenerjobb ligge brakk.

SPEKULERER IKKE: Ole Gunnar Solskjær ønsker ikke å si noe om muligheten for en permanent jobb i Manchester United. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Det gjorde de ikke på dagens pressekonferanse heller:

– Har du snakket med klubben om din fremtid?

– Nei, det er veldig tidlig enda. Da jeg kom inn var klubben åpen og ærlig om at de ser etter den neste manageren, men jo lenger man er her, jo mer trives man med det. Det handler om å ta en kamp av gangen, og når de annonserer den neste manageren, om det er meg eller noen andre, så ønsker jeg de lykke til.