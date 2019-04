– Vi har trent på avslutninger denne uken, var en av de aller første tingene Ole Gunnar Solskjær sa på mandagens pressekonferanse ført returoppgjøret i kvartfinalen i mesterligaen.

På motsatt side står Barcelona. Et lag nordmannen omtalte som kanskje verdens best de siste ti årene. Med 1-0-tap forrige uke, må Solskjærs menn være dyktige og kanskje også ha en god porsjon flaks.

Barcelona har nemlig kun tapt én gang på hjemmebane i mesterligaen siden gruppespillskampen mot Rubin Kazan i 2009. Det ene tapet var mot Bayern München i mai 2013.

Før det hadde ikke klubben tapt en sluttspillkamp siden åttedelsfinalen mot Liverpool 21. februar 2007. Da scoret John Arne Riise vinnermålet for Liverpool.

Sist Barcelona tapte en hjemmekamp i sluttspillet i mesterligaen var tilbake i 2007. Da scoret John Arne Riise det avgjørende målet for den engelske klubben. Foto: Paul Ellis / AFP

– Det er veldig viktig at de offensive spillerne våre leverer, fordi vi må score mål. Vi må forsvare oss godt, men vi trenger noe ekstra for å score mot et lag som dette, sier Solskjær.

– Vi kan komme tilbake

Solskjær har gjort det «umulige» med United i mesterligaen tidligere i år. I februar tapte United 2–0 hjemme mot PSG i turneringen.

Aldri før hadde noen lag i sluttspillet i mesterligaen kommet tilbake fra å ligge under med to mål fra hjemmekampen. Men da United fikk straffe på overtid i Paris et par uker senere, Og Rashford var iskald fra elleve meter, vant de røde djevlene 3–1 og gikk videre.

Denne gangen tapte Solskjærs menn 1–0 hjemme mot Barcelona. Det engelske laget var ikke helt underlegne i den første kampen, men endte altså med å tape. Og nettopp spørsmål om et mulig comeback var det første Solskjær fikk på mandagens pressekonferanse.

– Selvsagt hjelper det for laget at vi vet at vi kan snu ting etter å ha tapt første kamp. Det er en vanskelig oppgave, men minnet fra den kvelden vil spillerne huske. Det er ikke så lenge siden, sa Solskjær.

Vil spille offensivt

Og la oss bare minne om det også: Banen United spiller på tirsdag er den samme som Solskjær avgjorde mesterligafinalen i 1999. Også da var Solskjær med på et utrolig comeback. United lå under 1-0, men snudde kampen på overtid og vant hele mesterligaen det året.

– Det er et fantastisk minne for meg. Det var siste gang jeg var på banen her. Jeg har vært her på tribunene med sønnen min en gang i 2016. Jeg ser ikke tilbake til den kvelden veldig ofte. Vi har en jobb vi må gjøre i morgen kveld. Det er det jeg har fokus på nå, sier Solskjær.

Og da må laget forbedre seg fra sist kamp. Og da er spesielt én ting viktig for Solskjær:

– Jeg vet at spillerne kommer til å løpe til krampene tar dem.

United har generelt hatt bra statistikk på bortebane etter at Solskjær overtok. Den statistikken må fortsette dersom Solskjær skal gå til semifinale i årets mesterliga.

– Kanskje folk spiller litt mer åpent mot oss, at de føler at de må få mål. Kanskje det er tilfeldig, mener Solskjær om statistikken.