Solskjær følger treningene til Uniteds kvinnelag: – Han har tett dialog med treneren

– «Hvordan lot vi dette skje?»

De åpnet årets mesterliga med et smell da AC Milan-spiller Fikayo Tomori scoret selvmål på Anfield allerede etter ti minutter.



Men det ble med det ene målet for Liverpool til tross for et massivt press det første kvarteret.



I stedet kom en voldsom kalddusj i andre enden. På bare to minutter like før pause hadde Ante Rebic og Brahim Diaz snudd kampen.

Liverpool-forsvarer Andy Robertson forklarer de to baklengsmålene med at de rett og slett ble for slurvete.



– Vi stoppet å gjøre de tingene vi gjorde bra. Vi lot dem komme tilbake i kampen og gikk inn til pause og tenkte «hvordan lot vi dette skje?–, sier han til BT Sports, ifølge BBC.



For etter hvilen startet den lange jobben med å snu kampen for Liverpool. Det klarte de rødkledde. Mohamed Salah sørget for en drømmeåpning på den andre omgangen med scoring etter 49 minutter.



Så, drøyt 20 minutter før slutt, sørget Jordan Henderson for at snuperasjonen og 3-2 var et fakum. Det brøt ut jubelscener og de varte kampen ut.



Robertson trekker frem en klar lærdom av onsdagens kamp:



– Når du spiller i en slik turneringen, så er det mot gode lag. Vi må bli smartere. Det var tøft, men vi klarte å komme ut til andre omgang, spille vår fotball og nyte det igjen, sier han.



Tre poeng i mesterligaåpningen tar Liverpool til topps i gruppe B. Atletico Madrid og Porto spilte 0-0 i kveld og følger på plassene bak. AC Milan ligger sist.