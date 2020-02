Solskjær får skryt av Beckham

Norendal operert for brudd i leggen

Snowboardkjøreren Silje Norendal er operert for et komplisert brudd i leggen. Det var et fall i slopestyleløypen under oppkjøringen til US Open i Colorado som resulterte i bruddet. Norendal går dermed glipp av resten av konkurransesesongen.





– Silje har det etter forholdene bra, men er så klart skuffet og lei seg. Hun gledet seg veldig til å konkurrere i X Games Hafjell neste uke. Hun er i trygge hender og vi er i tett dialog med helseteamet på Olympiatoppen, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud.



Nå venter noen dager på sykehuset i Vail før kongsbergjenta kan reise hjem til Norge. Norendal var nettopp tilbake etter å ha vært ute i to måneder med en skulderskade hun pådro seg i Beijing før jul.