Forsvarsrekka hadde tatt på seg spanderbuksene. Angrepsrekka misbrukte den ene gigasjansen etter det den andre.

Derfor ledet Atalanta 2–0 til pause på Old Trafford, og Ole Gunnar Solskjær og hans lag ble buet inn i garderoben.

Men det er to omganger i alle fotballkamper. Og etter to omganger var det bare ekstase å spore blant dem som holdt med hjemmelaget på «Drømmenes Teater»

– En enorm triumf for Ole Gunnar Solskjær, for knivene ble slipt og gjort klare. Men så greier de å snu det i andre omgang. De hadde ganske store sjanser i første også, så det bar bud om at dette kunne faktisk gå, men likevel en magisk kveld på Old Traffor som den gjengen der kommer til å huske lenge, sier tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt i TV2-studio.

Solskjærs svar: – De er best i verden

I et intervju vist på TV2 etter kampen kritiserte imidlertid ikke Solskjær publikums reaksjon. Tvert imot.

– De er en stor del av denne klubben. De som synger her i dag holdt spillerne gående og fikk alle til å tro. Det er det du gjør i Manchester United på en mesterligakveld, sier han

– Men det var buing også?

– Ja, men i dette hjørnet er de best i verden, og snakker om kjernesuppoterne på Stretford End.

VAR I TRØBBEL: Ole Gunnar Solskjær ropte og pekte, men til ingen nytte. Men det var i første omgang. Foto: Dave Thompson / AP

Kritisk

United tapte åpningskampen i mesterligaen, da Young Boys avgjorde fem minutter på overtid. Seier over Villarreal i andre kamp gjorde at det imidlertid ikke var kritisk for Ole Gunnar Solskjær før onsdagens kamp mot Atalanta.

Kritisk ble det imidlertid da gjestene fra Bergamo gikk opp i ledelsen etter et knapt kvarters spill. Davide Zappacosta la inn foran mål, Mario Pasalic snek seg forbi alt og alle i United-forsvaret, holdt seg akkurat på rett side av offsidelinja og satte inn 1–0.

Dermed hadde Manchester United sluppet inn mål i 12 hjemmekamper på rad – den verste rekken siden de slapp inn mål i 13 kamper på rad til februar 1964, ifølge OptaJoe.

Se 1–0-målet:

Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Hangeland: – Utilgivelig

– Nå er det alvor for Ole Gunnar Solskjær, det kan det neppe være noen tvil om, konstaterte TV2s kommentator Øyvind Alsaker, mens bilder av en tilsynelatende betenkt norsk manager rullet over TV-skjermen.

Fem minutter senere fikk Fred den første store United-sjansen, men Atalanta-keeper Juan Musso reddet skuddet mesterlig.

Men selv om Solskjærs karer etablerte et visst trykk, skulle vondt bli verre. Etter 29 minutter steg nemlig Merih Demiral i været og stanget inn 2–0.

– Han får gå opp på fire meter uten at noen har kroppskontakt, fri heading rett foran mål – utilgivelig, fastslo TV2s ekspertkommentator Brede Hangeland, mens Cristiano Ronaldo gestikulerte på en måte som tydelig indikerte hva han syntes om innsatsen til lagkameratene i forsvaret.

Se 2–0-målet:

Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Smellfete sjanser

Etter 42 minutter kunne og kanskje burde Marcus Rashford ha tent nytt håp. Men alene med keeper somlet han altfor mye, og ga Atalanta-stopper Merih Demiral anledning til å kaste seg inn i en takling – som skulle vise seg å bli klokkeren.

To minutter senere fikk Fred sin andre sjanse for kvelden, og denne var mye større enn hans første. Igjen burde United skutt nytt liv i kampen.

På overtid i første omgang skulle også Rashford få en ny eventyrlig sjanse, men han traff tverrliggeren – og Ole Gunnar Solskjærs lag ble buet inn i garderoben av sitt eget publikum.

To minutter etter pause var det Cristiano Ronaldo sin tur til å komme alene med keeper. Men selv den største giganten vaklet da det gjaldt, og keeper Musso reddet igjen uten altfor store problemer.

Satt – til slutt

Men målet måtte nesten komme. Og da Marcus Rashford fikk sin tredje store sjanse, holdt han hodet kaldt – og skrudde inn reduseringen i lengste hjørne.

Se 2–1-målet:

Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Med ett var pipekonserten borte. Old Trafford sang av full hals. United måket på framover. Og etter 57 minutter smalt det i stanga.

United-keeper David de Gea var knapt i TV-bildet de første 25 minuttene av andre omgang. Men etter 72 minutter leverte han to glitrende redninger, og holdt med det seiershåpet i live for de røde djevlene.

Jakten kunne fortsette. Og etter 75 minutter fant et innlegg fra Bruno Fernandes veien gjennom hele feltet. På bakerste stolpe sto Harry Maguire. I motsetning til en del av sine mer offensive lagkamerater, trengte kapteinen bare ett forsøk. 2–2.

Se 2–2-målet:

Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Ronaldos revansj

Da Luke Shaw svingte ballen inn foran kassa etter 82 minutter, var sløseriet over. Cristiano Ronaldo steg til værs.

Nå har han scoret 137 mål i mesterligaen.

3–2 til Manchester United.

Ronaldo har dermed scoret i alle de tre mesterligakampene etter returen til Old Trafford.

Se målet:

Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Seier og tre poeng betyr at Manchester United leder gruppa. Det betyr også at de går inn i helges ligakamp mot Liverpool med fornyet selvtillit.

Det trenger de, etter bare ett poeng på de te tre siste ligakampene.