Solskjær blir hedret som en legende av klubben – tonen var annen for forgjengeren

Søndag kom nyheten om Ole Gunnar Solskjærs tid som trener for Manchester United var over.

Det bekreftet klubben i pressemelding.

– Ole vil for alltid være en legende i Manchester United, står det i meldingen.

Og det var ikke mangel på honnørord om nordmannen og hans innsatsen i klubben.

Etter tre år som trener fikk nordmannen sparken etter en periode med svake kamper og resultater.

– Hans plass i klubbens historie vil alltid stå, ikke bare for hans historie som spiller, men som en fantastisk mann og en trener som ga oss mange fantastiske øyeblikk, står det videre i pressemeldingen.

Dette står i sterk kontrast til hva som ble skrevet da den foregående Manchester United-sjefen, José Mourinho, fikk da han ble sparket.

Slik annonserte Manchester United avskjeden til klubbens to siste trenere:

Foto: Faksimile: manutd.com Foto: Faksimile: manutd.com

– Helt normalt

VIASATs fotballekspert, Jan Åge Fjørtoft, mener at det er helt normalt og på sin plass at pressemeldingen er forskjellige.

Han sier at man ikke kan sammenlikne Solskjær og Mourinho, fordi de hadde forskjellige arbeidsinstrukser.

Solskjær fikk jobben for å få skuta på rett kjøl, Mourinho fikk den for å vinne titler.

– Grunnen til at Solskjær fikk jobben var fordi han var en legende. Han kom ikke inn med en utdannelse som var like stor som den Mourinho hadde, sier han og legger til:

– Det er stor forskjell på hvordan disse to ble ansatt og da er det stor forskjell hvordan de blir avsatt, sier han.

Fjørtoft legger ikke skjul på at han syns omtalen Solskjær fikk, var på sin plass.

– Det skulle bare mangle at han fikk denne omtalen. Han har ofret 18 år av livet sitt for denne klubben. En annen trener enn han hadde blitt tatt ut for en stund siden.

Jan Åge Fjørtoft mener omtalen Solskjær fikk var på sin plass. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Eventyret i Manchester er over

Solskjær skal få en sluttpakken skal være på rundt 7,75 millioner pund, som tilsvarer over 80 millioner kroner, skriver lokalavisa Manchester Evening News.

Et ydmykende 0-5-tap mot Liverpool ble på mange måter starten på slutten for Solskjær. Det hele toppet seg lørdag da laget tapte 4–1 på ydmykende vis for Watford.

Eventyret i Manchester skulle bare være midlertidig da Solskjær tok over for Mourinho i 2018. Men etter en rekke med sterke resultater og tilsynelatende bedre stemning i klubben, fikk han jobben permanent i mars 2019.

Han har ledet klubben til en 6.-plass, 3.-plass og 2.-plass i ligaen, og en sommer med stor pengebruk ga fansen tro på at klubben igjen skulle konkurrere om tittelen.

Så langt har sesongen vært en gedigen skuffelse, og United-laget har svingt enormt i prestasjonene. Mye av skylden er blitt lagt på Solskjærs taktiske evner og disposisjoner.