Solskjær fikk kjempetrøbbel med skader fra start, og måtte bruke alle byttene allerede i 1. omgang. Hverken Ander Herrera, Juan Mata og Jesse Lingard klarte å fullføre 1. omgang.

Jesse Lingard ble satt inn i det 25. minutt, men fikk kun 21 minutter på banen. Han hadde nettopp brent en kjempemulighet da han satte seg ned på gresset. Tre minutter før pause ble han tredje United-spiller som måtte byttes ut på grunn av skade. Han haltet av banen, og var tydelig skuffet etter kun å ha spilt 18 minutter.

SKADET: Ander Herrera ble erstattet av Andreas Pereira allerede etter 21 minutter. Foto: Oli Scarff / AFP

– Alt som kunne gå galt, gikk falt. I 1. omgang spilte vi langt under det vi kan, men i 2. omgang var vi enestående. Jeg er veldig fornøyd med attityden og karakteren vi viser, sier Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

Han roste måten forsvaret holdt unna på. Hverken Salah, Mané eller noen av de andre verdensklasseangriperne hos Liverpool kom til store sjanser.

– De hadde mye ball, men vi hadde de største sjansene og kunne ha vunnet. Nå forsvarte vi oss bra, og vi har fire kamper hjemme i England uten å slippe inn mål. Det er fantastisk, sier den norske manageren.

– Et kjempeproblem

I tillegg haltet Marcus Rashford rundt med tydelige smerter i beinet. Han ble liggende allerede etter syv minutter, men måtte fullføre kampen. Solskjær hadde brukt opp alle byttene før pause, og hadde ingen anledning til å sette på friske bein.

TV-bildene viste hektisk aktivitet rundt den norske United-manageren, som stadig snakket med sine assistenter for å finne en løsning på skadekrisen.

HEKTISK: Solskjær hadde mange beskjeder å gi i 1. omgang. Her snakker han med en skadd Marcus Rashford. Foto: Oli Scarff / AFP

Da Solskjær ruslet inn i garderoben til pause, smilte han til publikum. Men Uniteds midlertidige manager hadde mye å ta tak i.

– Dette skjer nesten aldri, og er et kjempeproblem for Solskjær. Han legger ned en plan med de spillerne han har, men nå må han legge en helt ny plan. Det går ikke an å forestille seg at dette skal skje, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Tannløst Liverpool

Solskjærs ord i pausen fungerte tydeligvis bra; Liverpool skapte ikke mange farlighetene foran David de Gea de siste 45 minuttene.

– Vi fikk en god start med høyt tempo. Så kom alle skadene og masse avbrytelser. Da mistet vi overtaket. Jeg vet ikke hvorfor det skjedde, men det burde ikke ha skjedd, sier Jürgen Klopp etter kampen.

Satte Premier League-rekord

Med 0–0 mot Liverpool står Solskjær med åtte seirer og to uavgjorte på sine ti første kamper som manager for storklubben.

Han har tatt 26 poeng på de første ti kampene, noe som er det beste i Premier Leagues historie, melder Manchester Evening News. Guus Hiddink hadde den forrige rekorden med Chelsea fra 2009, da han tok 25 poeng på de ti første kampene som Chelsea-sjef.