Solskjær avslører tilbud fra Saudi-Arabia

Ole Gunnar Solskjær har ligget lavt siden han fikk sparken som manager for Manchester United i november 2022.

Nordmannen har gått arbeidsløs siden den gang, men i et intervju med The Athletic forteller han at det blant annet har dukket opp et tilbud fra sauisk fotball.

– Jeg har fått tilbud. Senest to fra Saudi-Arabia. Bestekameraten min, som også er agenten min, silte det ut. Hvis du har ledet Man United, setter du dine egne kriterier om hva du vil jobbe med, sier Solskjær til The Athletic.