Solid prislapp på Haaland

Warriors vant den andre NBA-finalekampen

I den andre finalekampen i NBA vant Golden State Warriors 107-88 over Boston Celtics. Dermed står det 1-1 i kamper. For Warriors ble Stephen Curry den store spilleren, med 29 poeng. Jayson Tatum sto for 28 poeng for Celtics, skriver NTB. Finalen avgjøres over inntil sju kamper, og den neste spilles onsdag.