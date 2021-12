Nytt nederlag for Atletico

Atlético Madrid røk på sitt fjerde strake nederlag i La Liga da de tapte 1-2 borte mot Granada onsdag.

De har dermed saktnet akterut i toppen av tabellen. De holde 5.-plassen, men har hele 14 poeng opp til byrival Real Madrid.

Onsdag startet de bra og tok ledelsen ved João Félix allerede etter to minutter. Kun kvarteret senere sørget Darwin Machis for at lagene var like langt, mens Jorge Molina ble matchvinner kvarteret etter pause.