Solevåg i ledelsen

Misset i finaleomgangen

Henrik Kristoffersen hadde et strålende utgangspunkt før finaleomgangen i slalåmen i Kranjska Gora, men nordmannen fikk det virkelig tøft i det tette snøværet i Slovenia.

– Kjempe nå, kjempe nå, kjempe nå, sa Kristoffersen til seg selv på toppen.

Kristoffersen kjempet så godt han kunne ned bakken og lå godt an før den siste mellomtiden. Men helt i bunn gjorde han et par små feil som kostet for mye. Dermed misset han også pallen og ble nummer fem.

– Litt overraskende at han skulle tape så mye helt nede. Litt uvant å se Henrik tape i et sånt parti, men det var tøft, sa Kjetil André Aamodt.

Det var franskmennene som taklet snøværet best. Clément Noël ledet etter førsteomgang og forsvarte ledelsen. Han vant til slutt foran landsmannen Victor Muffat-Jeandet, mens Ramon Zenhäusern tok tredjeplassen.

Regjerende verdensmester i slalåm Sebastian Foss-Solevåg ble nummer ti, mens Timon Haugan til slutt endte på en 20. plass.