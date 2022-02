Bekreftet: Bielsa ferdig i Leeds

Leeds United bekrefter søndag formiddag at klubben har skilt veier med trener Marcelo Bielsa.

66-åringen har ledet hvittrøyene de siste tre og et halvt årene og tok klubben opp til Premier League etter mange års ørkenvandring i lavere divisjoner.

– Dette har vært den tøffeste avgjørelsen jeg har tatt i løpet av min tid i Leeds United, på grunn av all suksessen Marcelo har hatt med klubben, sier styreformann Andrea Radrizzani i en uttalelse.

The Athletic skriver at tidligere RB Leipzig-manager Jesse Marsch er mannen som tar over ansvaret på Elland Road.