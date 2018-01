Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Møkkarenn.

Slik oppsummerer Synnøve Solemdal torsdagens skiskyttersprint i Oberhof. Med Marte Olsbu hvilende hjemme og Tiril Eckhoff syk på hotellet ble det et bekmørkt løp for de norske kvinnene.

Ingrid Landmark Tandrevold ble beste norske på 33. plass. Solemdal endte helt nede på 57. plass med tre bom.

– Jeg følte det var skikkelig dårlig i dag. Jeg fryktet det før start, kroppen kjentes ikke så bra, sier 28-åringen med blåveis.

Den svake plasseringen betyr at hun kun har tre løpere bak seg på lørdagens jaktstart der kun 60 løpere får gå.

BLÅVEIS: Synnøve Solemdal krasjet med en annen løper under et testrenn lørdag og må derfor konkurrere med blåveis i Oberhof. Foto: Anders Mjaaland / NRK

Raser nedover verdenscup-listen

Akkurat som da hun kolliderte med en konkurrent under testrenn på lørdag, fikk hun seg en på tryne i de tyske løypene torsdag. Og kontrasten til 28-åringens fantastiske sesongstart er stor.

29. november gikk hun inn til en andreplass få hadde trodd på forhånd under 15-kilometeren i Østersund.

Hun fulgte så opp med fjerdeplass på sesongens første sprint og vipps så gikk hun i gul trøye som verdenscupleder:

VERDENSCUPLEDER: Synnøve Solemdal gikk i gul trøye på jaktstarten i Østersund 3. desember. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Også i Hochfilzen i midten av desember leverte hun såpass bra at hun var nummer tre i verdenscupen da hun valgte å stå over den siste runden i Frankrike før jul, for å trene.

Men etter en uke borte fra verdenscupsirkuset, samt en elendig sprint i Oberhof, har hun nå rast helt ned til 16. plass i verdenscupen sammenlagt.

– Det kjentes dårlig ut i dag. Både i sporet og på stående skyting. Jeg fikk noen unødvendige bom, men jeg trenger noen sånne renn for å komme skikkelig i gang, sier Solemdal.

– Utklassing

Slovakiske Anastasia Kuzmina vant torsdagens sprint hele 35 sekunder foran finske Kaisa Mäkäräinen. Begge hadde bare én bom. Finske Mäkäräinen er en av skiskytterverdens beste langrennsløpere og avstanden opp til Kuzmina var derfor overraskende stor.

– Dette er utklassing. Det er helt utrolig hvordan hun (Kuzmina) har gått på ski i dag, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.