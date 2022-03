Solemdal hardt ut mot lav kvinneandel: – Olympiatoppen tar ikke oppgaven seriøst nok

– Jeg synes det er veldig dumt at man ikke bruker sjansen til å støtte virkelig gode kvinnelige utøvere. Det er ofte det som mangler, at de får nok støtte til å holde på med sin satsing, sier Solemdal.

– Det krever så utrolig mye for å hevde seg i toppen. Der man har et åpenbart valg om å støtte noen, synes jeg de burde gjøre det, sier Solemdal.

Solemdal skrev etter OL i Beijing en kommentar der hun påpekte hvor få av Norges medaljer i OL som ble tatt av kvinner. Hun kalte det «en trist sannhet».

– Jeg synes det går feil vei, rett og slett. Det var flere kvinner som tok medalje i forrige OL enn i år. Det de gjør er kjempebra, men det er veldig stor forskjell på antall menn og kvinner som tar medalje i OL. Det synes jeg er feil utvikling, sier hun til NRK.

Tre kvinner – åtte menn

Solemdal har tidligere påpekt at langt flere mannlige enn kvinnelige utøvere får A-stipend, det gjeveste stipendet, fra Olympiatoppen. For inneværende vintersesong fikk 33 menn det gjeveste stipendet, mens kun 13 kvinner gjorde det samme.

Da tildelingene til sommerutøverne var klare tidligere i vinter, sto totalt 15 utøvere og to lag oppført med A-stipend. Av de 15 individuelle utøverne med A-stipend, er seks kvinner og ni menn.

Men om man ikke tar med parautøverne, blir forskjellen vesentlig tydeligere. Solfrid Koanda og seilerne Marie Rønningen og Helene Næss, som sammen tok VM-sølv i 49er FX i november, er de eneste kvinnene med A-stipend. Åtte menn har fått samme stipend.

– Den måten de fordeler stipend på nå er basert på resultat. Det er en måte å argumentere på det, selvfølgelig, men om man virkelig vil løfte fram kvinnelig utøvere, må man finne en måte å støtte de på, sier Solemdal.

– Om det er med A-stipend, eller med andre måter å finansiere satsingen deres, det er opp til Olympiatoppen og forbundene å vurdere. Men det må gjøres om man skal ha en sjans.

Skytteren Jeanette Hegg Duestad fikk ikke A-stipend, til tross for flere sterke resultater. Foto: Ann Wang / Reuters

– Penger brukes feil

NRK har også tatt opp tilfellet til skytteren Jeanette Hegg Duestad, som tross to fjerdeplasser i OL og EM-bronse, ikke får A-stipend.

– Jeg synes det vitner om at de (Olympiatoppen) ikke tar oppgaven seriøst nok. Jeg synes det brukes mye penger feil når det gjelder kvinnesatsing, sier Solemdal.

NRKs skiskytter- og skyteekspert Ola Lunde synes skjevfordelingen er helt håpløs.

– Duestad er 23 år og vil være i en optimal alder for å kjempe om OL-gull i Paris, så signalet som Olympiatoppen sender ut, er at vi satser ikke så mye på dere, vi satser heller mer på menn. To fjerdeplasser i en av verdens største idretter, da bør du få A-stipend, mener han.

– A-stipend er viktig

Sommeridrettssjef på Olympiatoppen, Marit Breivik, forteller til NRK at Duestad, sammen med skytterkollega Jon-Hermann Hegg, i tillegg til B-stipend har fått særlige tildeling som tilsvarer A-stipend.

Sportssjef i skytterforbundet, Tor Idar Aune, bekrefter dette, men understreker til NRK at de av prinsipielle årsaker gjerne skulle sett at Duestad og Hegg fikk A-stipend.

– A-stipend er viktig. Ikke bare for pengene, men det handler også om hvor attraktive våre utøvere blir hos blant annet sponsorer. Jeanette står lengre fram i køen om hun får A-stipend, sier han til NRK.

Han sier likevel at de ikke ønsker tildelinger som spesifikt går mot kvinnesatsing, men ønsker penger som landslaget kan bruke på hele miljøet.

Sommeridrettssjef på Olympiatoppen, Marit Breivik. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Breivik sier at de nå vil gjennomgå kriteriene for stipendtildeling, men at den i utgangspunktet ikke vil skille mellom menn og kvinner.

– Men gjennom prosjektstøttetildeling og faglig tildeling har vi mulighet til å dreie mot kvinner. Det er en krevende fordi ingen mener de får for mye, alle vil ha mer. Det gjelder både kvinner og menn, sier Breivik til NRK.

Både Breivik og Aune ønsker at staten skal inn med penger for å sørge for at flere får A-stipend.