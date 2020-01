Solemdal bommer

Sikret X Games-sølv med supertriks

Friskiutøveren Birk Ruud tok sølv i big air i X Games natt til lørdag til tross for at han leverte et triks som aldri har vært gjort i en konkurranse tidligere. Til NRK forteller Ruud at han landet trikset, en triple cork 1800, allerede i august, og at siden da hadde han tenkt til å prøve det i X Games, selv om han vurderte å droppe det like før han satte utfor.



– Jeg trodde egentlig ikke at jeg skulle gjøre det i går, for jeg var så sliten. Så kjørte Christian Nummedal før meg, og han gjorde en svær switch trippel 1800 og landet den. Da fikk jeg den boosten jeg trengte og tenkte at dette går. Så det var takket være ham at jeg tenkte det var mulig, forteller en fornøyd Ruud på telefon fra USA.



Svenske Henrik Harlaut vant Big Air-konkurransen.