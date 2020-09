Havertz klar for Chelsea

Kai Havertz forlater Bayer Leverkusen til fordel for Chelsea, melder NTB. Chelsea-manager Frank Lampard har for alvor rustet opp spillerstallen foran Premier League-sesongen som nå står for døren. Tidligere i sommerens overgangsvindu har Chelsea sikret seg Leipzig-spissen Timo Werner, Hakim Ziyech fra Ajax, Thiago Silva fra PSG, Malang Sarr fra Nice og Ben Chilwell fra Leicester.