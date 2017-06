Bilsportfrelste kan kanskje glede seg til å se både Petter Solberg og sønnen Oliver i aksjon i rallycross Höljes 1. og 2. juli.

Petter Solberg skal definitivt kjøre i VM-klassen. 15 år gamle Oliver har gjennom det latviske forbundet søkt om dispensasjon til å få kjøre EM-klassen.

De kommer altså ikke til å kjøre samme løp, men på samme bane samme helg.

Forutsetningen er at Oliver får det som han vil. Petter Solberg er nemlig meget skeptisk.

– Man skal ikke gå for fort fram heller. Det er nok, sier far til sønn når NRK møter dem sammen.

TIDLIG KRØKET: Oliver Solberg er oppvokst med rattet i nevene. Foto: SHUJI KAJIYAMA / Ap

Pappa frykter nerver

– Det handler ikke om meg dette her, det handler om deg, parerer Oliver.

– Ja, det gjør det faktisk. Jeg er enig i det, erkjenner pappa Petter med et smil.

Han legger ikke skjul på at han frykter det kan påvirke hans egen kjøring dersom sønnen skal i aksjon. Da Oliver Solberg sist helg tok sin første seier i rallycross i svenske Arvika, var det en stor påkjenning for den tidligere verdensmesteren i rally og rallycross.

– Jeg vet hvordan det var i helga. Jeg var så nervøs og stressa. Nå skal jeg kjøre VM og fokusere på dette teamet. Skal han kjøre i tillegg da, tror jeg at jeg kommer til å bli nervøs, sier Petter.

Skal diskutere

Ifølge Oliver Solberg er signalene fra det internasjonale bilsportforbundet FIA at det er en 50/50-sjanse for at han får kjøre EM. Og sier FIA ja, har han ingen paner om å la seg stoppe av et nei fra pappa.

– Hvis jeg fikser det, så kan du ikke si nei, er den klare beskjeden fra sønnen.

– Vi får se. Vi får ta en diskusjon, Oliver, sier faren.

– Du er den eneste som er imot meg på dette her, så det går fint, det, sier Oliver Solberg.