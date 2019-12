Nederland vant i håndball-VM

Nederland utklasset Sør-Korea i håndball-VM og vant 40-33. Det betyr at Norge ikke kan komme til semifinalen med tap mot Tyskland onsdag. Nederlenderne var helt overlegne mot Sør-Korea. Kampene senere onsdag avgjør om nederlenderne går til cupspillet eller ikke.

Russland imponerte stort og kjørte over Spania med 36-26 i den andre gruppen i hovedrunden. Vinner Norge sin pulje, venter russerne først tidligst i en finale eller bronsekamp.

Sverige har sjansen til å nå semifinalen, men må vinne over Montenegro for klare det.

For Norge gjelder disse forutsetningene før Tyskland-kampen:

To poeng (seier) betyr norsk gruppeseier og semifinale mot lag nummer to i den andre puljen.

Uavgjort gir også norsk gruppeseier og semifinale mot den andre puljetoeren.

Tap for Norge medfører at Tyskland vinner gruppen og at det norske laget ikke kommer til semifinalen. (NTB)