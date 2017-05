Avaldsnes vant toppkampen

Emily Gielnik sendte Avaldsnes i føringen etter 39 minutters spill, men Stabæk utlignet på overtid ved Melissa Bjånesøy. Like etter utligningen sørget imidlertid Synne Vatnem for 2-1 og stor jubel for Avaldsnes. Dermed leder laget fra Karmøy Toppserien.