Statsminister Erna Solberg snakker ofte om idrett når hun er på offisielle besøk. Da dukker stadig vekk navnet Ole Einar Bjørndalen opp.

– Han dukker ofte opp fordi han har vært med så lenge og har hatt en sånn fantastisk seiersrekke. Han har vært så dominerende. Han har denne ydmykheten og dedikasjonen, sier statsministeren, som får æren av å åpne Bjørndalen-sendingen til NRK.

FANTASTISKE MINNER: Statsminister Erna Solberg har mange gode minner fra Ole Einar Bjørndalens karriere. Foto: Øyvind Gustavsen

– Hva betyr han for deg?

– Mange fantastiske minner fra sofaen. Han har jo gjort mye de siste årene for menn over 40 år og vist at de fortsatt kan være en del av toppidretten, sier Solberg.

– Skulle gjerne vært i OL

Bjørndalen er regjerende mester på sprinten i OL, men blir ikke å se på startstreken i Pyeongchang. Det er to og en halv uke siden han ble vraket, og den verste skuffelsen har dermed lagt seg for tidenes vinterolympier.

– Akkurat nå har jeg det veldig bra. Det var noen uker der jeg var litt langt nede. Det var tungt å få kroppen til å fungere. Jeg skulle gjerne vært i OL, sier Bjørndalen.

– Det er et veldig sterkt lag som reiser, så jeg tipper de rasker med seg det som er av medaljer der borte, fortsetter han.

Seier for seier

Gjennom tre døgn kan TV-seerne bli med på et tilbakeblikk på karrieren til en av vinteridrettens aller største utøvere.

NRK2 sender alle Bjørndalens 96 individuelle vinnerløp i programmet: Bjørndalen – seier for seier.

– Hva synes du om at karrieren din blir sakte-tv?

– Det passer jo bra, siden jeg ikke har gått fort nok på ski at det nå blir sakte-tv. Det er spesielt. Jeg har hatt en lang karriere og jeg har gått mange fine løp. Jeg tror ikke jeg har sett alle løpene selv engang. Jeg kommer nok til å sette meg ned å ta en liten titt.

– Jeg får aldri spørsmål om det lengre

Bjørndalen har en lang og innholdsrik karriere å se tilbake på. Etter at han bikket 40 år, opplever han at han ikke lenger får spørsmål om han skal legge opp.

– Nå får jeg aldri spørsmål om det lengre. Det er liksom akseptert når du er godt over 40. Da kan du holde på til du er 50. Men det er deilig det, gliser 44-åringen.

– Hvor ofte ser du på gamle løp?

– Det er sjeldent. Det er hvis jeg skal prøver å hente fram følelsene fra noen mesterskap. Også kan jeg se litt på hvordan jeg går teknisk på ski osv. Jeg bruker det av og til. Ting utvikler seg, så det kan ikke brukes til så veldig mye.

Tilbakeblikk på de største øyeblikkene

Han står totalt med 13 OL-medaljer, hvorav åtte av dem er gull. Dette gjør han til tidenes vinterolympier.

– OL er for meg det største. Det betyr mer enn et VM og verdenscup. Jeg bruker all min tid og ressurser på å prikke inn formen hvert fjerde år.

Bjørndalen tok sitt første OL-gull på sprinten i Nagano i 1998.

– Det er det råeste løpet jeg har gjort. Det var på det tidspunktet jeg var skarpest i hodet, sier 44-åringen.

En av karrierens største prestasjoner var også VM-gullet i 2003. Fellesstarten i Khanty-Mansijsk som kalles «det perfekte løp». Bjørndalen gikk glimrende i sporet og skjøt feilfritt.