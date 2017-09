Solberg må opereres etter kollisjon

Solberg brakk kragebeinet i søndagens VM-runde i rallycross etter en kollisjon i den andre semifinalen.

42-åringen ble fraktet rett fra bilen og over i en ambulanse, som kjørte ham rett til sykehuset i Riga.

– Vi fryktet en alvorlig ryggskade, men Petter slapp heldigvis nokså billig unna, sa Solbergs pressekontakt Per-Espen Løchen til NTB få timer etter at kollisjonen inntraff.

Mandag er det klart at 42-åringen må opereres etter skadene han pådro seg i Latvia. Det er NTB som melder dette. Operasjonen skal utføres i Sverige. Det foreløpig uklart når dette skjer.

– Ingen som kan klandres

Solberg har også pådratt seg to ribbeinsbrudd etter kollisjonen. Motorkongen er fortsatt innlagt på sykehus med sterke smerter.

– Det er ingen å klandre for dette. Det er slikt som kan skje i første sving i rallycross. Armen var i veldig ugunstig posisjon siden Petter skulle rette opp skrensen. Skadene har ikke noe med verken bilbelte eller sikkerhetssystemer å gjøre, sier Solbergs rådgiver Per-Espen Løchen.

– Jeg har sett på bildene fra kameraet inne i bilen og vet hva som forårsaket skadene. Petter ble touchet bakfra av Sébastien Loeb etter at han var raskest i starten og først inn i første sving. Det var ikke noe ufint fra franskmannen, bare en helt vanlig raceincident.

Sikret VM-tittel

Solberg ble for øvrig verdensmester for fjerde gang i motorsport søndag. Beskjeden om at lagmesterskapet var sikret etter at makker Johan Kristoffersons sikret seieren i Riga, fikk østfoldingen på sykehuset.

Solberg, som har vært verdensmester i rallycross to ganger tidligere, ble også sendt til sykehus med ryggsmerter etter en kollisjon i Canada i fjor.