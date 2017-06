Solberg fikk EM-nei – pappaen jubler

– Det er kjedelig å ikke få kjøre, men sånn er det bare, sier Oliver Solberg til NRK.

Reglene slår fast at du må være 16 år for å konkurrere internasjonalt.

Men siden stortalentet er to måneder unna å fylle år når Höljes-EM går av stabelen 1. og 2. juli, søkte Solberg junior om dispensasjon gjennom det latviske forbundet.

15-åringen hadde også fått signaler om at søknaden kunne bli godkjent, men Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) ga et klart nei.

– Jeg fikk ikke lisens til å kjøre, og det var synd. Men jeg hadde innstilt meg på å ikke få kjøre, så jeg ville tatt det som en bonus. Det er sånt som skjer, sier Solberg.

Solberg med sin første seier i Rallycross Supercar

– Kjempeglad

Der 15-åringen håpet i det lengste på en tillatelse, krysset pappa Petter fingrene for det motsatte.

Verdensmesteren i både rally og rallycross mener nemlig at sønnen fortsatt er for uerfaren.

– Jeg er faktisk veldig lettet, sier Solberg og fortsetter:

– Jeg er kjempeglad for det. Det hadde ikke passet seg, men Oliver pusher og gjør som meg da jeg var yngre. Jeg er veldig imponert over viljen, og den må han beholde. Men det er veldig beroligende at han ikke kjører.

Nytt mål

Oliver Solberg har gjort seg bemerket som en av bilsportverdenens aller største talenter. I april tok tidenes yngste rallycrossfører sin første pallplass, og en drøy måned senere gikk unggutten helt til topps.

Petter Solberg, som selv skal kjøre i VM-klassen i Sverige, forklarer at han ville vært «forbannet stresset og nervøs» hvis også sønnen skulle kjørt på de svenske banene.

Samtidig har pappaen vært klar på at sønnen ikke bør gå for fort frem.

Nå har imidlertid Oliver et nytt mål: EM i Riga i september.

– Der er det bare åtte dager til jeg har bursdag. Så da kan det gå, sier Oliver.

Han har imidlertid ikke fortalt om planene til pappaen, som selv kjører i Riga.

– Ikke begynn med mer nå. Skjer det, så skjer det. Vi tar det litt som det kommer. Men FIA har sagt veldig klart at du må være 16 år for å kjøre internasjonalt, sier Petter Solberg.