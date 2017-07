Solberg (15) invitert til eksklusivt løp: – En drøm

– Det er en drøm å få kjøre der. Jeg får se hvor langt jeg kan nå, sier Oliver Solberg til NRK.

Søndag tok han en sterk 2.-plass i R2-klassen i Latvia, hvor han kun ble slått av den latviske mesteren Mārtiņš Sesks.

Samtidig fikk stortalentet vite at han er invitert til å kjøre på VM-runden i starten av august i supporterklassen.

– Spennende

Her deltar blant andre broren til verdensstjernen Lewis Hamilton, Nicolas (25).

Briten og Solberg skal konkurrere mot 15 kanadiere i det nasjonale løpet, ifølge pappa Petter.

15-åringen forteller at det var et kanadisk team som inviterte og ga ham den unike muligheten.

– Jeg tror det blir spennende. Det er mye grus, så det blir gøy, sier Solberg.

Solberg med sin første seier i Rallycross Supercar - Bilder med tillatelse fra SVT 2

Det er en måned siden Solberg fikk avslag på søknaden om å kjøre EM i rallycross i Sverige – til pappaens store lettelse.

Petter Solberg har vært klar på at han synes sønnen ikke skal gå for fort frem. Samtidig har han fryktet at sønnens deltakelse kan forstyrre hans egen kjøring.

Nå skal altså både Oliver og Petter konkurrere i Canada.

På spørsmål om hva han synes om det, svarer Petter:

– Jeg vet ikke. Det er jo vanskelig å stoppe, og det er god trening.

Oliver har fra før latvisk lisens for å kunne kjøre internasjonalt.

– Ettertraktet

NRK-ekspert Tommy Rustad mener invitasjonen viser hvor stort talent Oliver er.

Nylig signerte 15-åringen en bilavtale.

– Motorsport er stort der borte, og han blir ettertraktet som et ungt talent utenom det vanlige, sier Rustad.

– Oliver trenger mange bein å stå på, og han har prøvd det meste. Det er en mulighet han bør benytte seg av, mener eksperten.

Søndagens 2.-plass kom i R2-klassen, altså i konkurranse med voksne.

15-åringen vant juniorklassen.

– Han har mye igjen å lære på notene. På grusen tapte han tid, men han som vant, er utrolig god. Han (Oliver) var solid på asfalt. Men han trenger å jobbe mer med noter, sier pappa Petter.

Etter Canada-turen fortsetter Oliver med rallycross i Danmark.