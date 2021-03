Tidlegare Sky-lege dopingdømd

Richard Freeman, tidlegare sjeflege for sykkelaget Sky Sports, er dømd for medverking til doping. Han skal ha gitt testosteron, eller kjent til at det blei gitt, til ein ikkje namngitt syklist.

Han er dømd for å ha gitt 30 dosar av det forbodne stoffet Testogel til ein utøvar i 2011 for at han skulle betre prestasjonsevna, og for å ha øydelagt ein laptop for å skjule spor.

Freeman har tidlegare vedgått 18 av 22 skuldingar mot seg, men sa at han blei pressa til det av tidlegare trenar Shane Sutton. Freeman sa at han skaffa stoffet for Suttsons «ereksjonelle problem.»

Både Edvald Boasson Hagen og Kurt Asle Arvesen var i Sky på den tida.