RBK garantert 86 millioner

Etter at de slo ut Maribor får Rosenborg dårligst gruppespillplass i europaligaen. En prestasjon de får 86 mill. kr for fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA), ifølge NTB. Men mer kan det bli, for når de mesterligaen får de 152 mill bare for deltakelse.