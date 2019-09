Solbakken: – Hvis han kan oppfylle halvparten av det han lovet, blir dette bra

Sent mandag kveld ble Bendtner klar for FC København. Da hadde dansken vært ute i kulden i Rosenborg i fire måneder, og overgangen kom svært overraskende på svært mange. Blant annet fordi Solbakken hadde avfeid Bendtner-spekulasjoner tidligere.

Onsdag var tonen fra Solbakken en helt annen:

– Vi sto i en prekær situasjon, og skulle ha en angriper til. Det som forsinker prosessen er at vi ville ha inn en annen type fotballspiller, sier Ståle Solbakken til NRK.

Etter at klubben nylig fikk skader på to av angrepsspillerne havnet Solbakken i en situasjon der han måtte hente en ny spiss. Helst ønsket han en som kan spille i rommet mellom angrep og midtbane, ofte omtalt som «tierrollen». Jonas Wind har vært selvskreven i posisjonen så langt i sesongen, men han er nå ute med skade.

– Er Bendtner en nødløsning?

– Nei. Vi har signert ham for fire måneder, og vil se det an. Nå spiller vi ekstremt mange kamper, og vi var «short». Det handler også om økonomi, det er ikke mange spillere som er villige til å skrive en firemånederskontrakt, sier Solbakken.

Men Bendtner gjør at Solbakken må rokere om på hele laget.

– Vi må justere måten vi spiller på, sier Solbakken.

TILBAKE: Nicklas Bendtner på trening i København onsdag, 15 år etter at han forlot klubben i 2004. Foto: Niels Christian Vilmann / AFP

Bendtner: – Har ikke blitt som jeg ønsket

Bendtner selv brukte mye tid onsdag på å fortelle hvor mye han har lengtet etter å spille i FC København. Han forlot klubbens ungdomsavdeling som 16-åring i 2004, til fordel for Arsenal. 15 år senere er han tilbake i klubben.

– De som kjenner meg tviler ikke på min lojalitet og min motivasjon for å spille for FCK. Jeg vil gjøre alt for å lykkes her, sier Bendtner til NRK.

Hans siste kamp for Rosenborg ble 0-3-tapet for Molde 28. april. Etter totalt 28 mål i 2017 og 2018 står han i 2019 oppført med null scoringer.

– De siste månedene har ikke blitt som jeg ønsket, jeg visste ikke helt hva som skulle skje, sier Bendtner.

Har snakket sammen i flere uker

– Jeg har snakket mye med Nicklas selv, og vi har hatt møter der vi har kastet inn fordeler og ulemper, og hvorfor dette skal bli bra. Han har vært klar på at han veldig gjerne vil det, sier Solbakken til NRK.

De oppgir at Bendtner har vært i samtaler med FC København i flere uker. Skadesituasjonen gjorde at avalen til slutt gikk i boks.

– Hvis han kan oppfylle halvparten av det han lovet, blir dette bra, sier Ståle Solbakken.