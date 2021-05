Solbakken: – Det er noe som heter mental helse i dette også

– I den ideelle verden sitter Erling innesperret på et hotellrom og venter på den neste samlingen. Men jeg tror han blir en dårligere spiller og får et dårligere liv av det. Han har fulgt alle instrukser og avga de tre negative testene som han skulle. Han tok seg en tur ut for å lufte seg litt. I den ideelle verden gjør ingen noen ting før pandemien er over, men jeg er kommet dit at vi må måle ting i noe annet enn antall smittede og den fryktfaktoren, sier Solbakken.

Søndag ble det kjent at Haaland oppsøkte utesteder på Marbella i dagene før landslagssamlingen startet.

FORSVARER HAALAND: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Geir Olsen / NTB

Mandag gjorde Haaland det klart at han ikke ønsket å kommentere saken.

– Jeg har ikke planer om å stå og snakke om privatlivet mitt. Jeg er her for å snakke om landslaget, sa Haaland på pressekonferansen.

– Må klarne hodet

Solbakken forsvarte landslagsspissen allerede søndag formiddag. Det fikk NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt til å reagere, og kommentatoren pekte blant annet på inkubasjonstiden.

Mandag ble Solbakken konfrontert med Saltvedts meninger.

– Erling og fotballspillere generelt har levd i et år nærmest i en hule. Jeg har ikke noe problem med å følge Saltvedt på at vi i den ideelle verden vi lever i et glasshus, men av og til må man klarne hodet litt. Få luft og være blant mennesker. Dette var jo ikke noe utsvevende greier, sier Solbakken og fortsetter:

– Jeg synes det er en problemstilling man må ha en forståelse for. Han er ikke i vår kohort på det tidspunktet, eller i Dortmund sin. Han har frihet som meg og deg og gå på en restaurant. Han kunne vært i Oslo og sittet på Grünerløkka som alle andre kunne gjøre. Der kunne du også hostet på ham. Dette er en veldig hårfin balansegang. Det er noe som heter mental helse i dette også.

– Spørs hvordan du måler det

Solbakken gjentok flere ganger at i «den ideelle verden» sitter alle på hver sin tue, men landslagssjefen understrekte også at Haaland har fulgt alle instrukser og gjennomført nødvendige tester.

– Alle eliteseriespillerne kan leve et normalt liv i Norge mellom sine økter og treninger. De kan gå på butikken, hente barn på skolen, kjøre kollektivtrakk og så er spørsmålet om alle har sittet inne? I den ideelle verden skulle de gjort det før landslagssamlingen for at vi skal være helt sikre på at ingen skulle teste (positivt, journ. anm.). Det er ikke forskjell på at Erling tar en tur på en kafé der, eller en som henter barn i barnehagen. Du kan ikke gardere deg mot det, sier Solbakken.

– En tur på bar og en tur i barnehagen er vel ikke helt det samme?

– Eller at du går i butikken, eller at du går innom en kafé, eller at du spiser på restaurant, eller at du tar en tur på Grünerløkka. Det spørs hvordan du måler det, sier landslagssjefen.