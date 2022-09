Solbakken varsler prat med fotballpresidenten om Normann-valg

26-åringen fortalte om fremtidsplanene i et intervju med TV 2 lørdag. Det er foreløpig ikke kjent hvilken klubb det blir, men Normann opplyser selv at han er i Russland for å fullføre en låneovergang fra Rostov.

Valget tas til tross for Russlands pågående krigføring i Ukraina.

– Er det én ting jeg har lært i min karriere, er det at man ikke blander politikk og fotball. Jeg skal dit for å spille fotball og er «happy» med det, sier Normann til TV 2.

26-åringen understreker at han fordømmer de russiske krigshandlingene i Ukraina. Samtidig mener han at Russland var hans beste sportslige mulighet nå.

NRK har forsøkt å få kontakt med Normann lørdag uten å lykkes.

– Et ekstra ansvar

Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at han ikke har hatt dialog med Normann om klubbvalget de siste dagene. Solbakken sa først til VG at det ikke er noen automatikk i at Normann nå ikke blir tatt ut på landslaget, men valget skal diskuteres med fotballpresident Lise Klaveness.

– Det er veldig unaturlig hvis ikke jeg og Lise tar en grundig prat om dette. Det er såpass kontroversielt, sier Solbakken til NRK.

LANDSLAGSSJEF: Ståle Solbakken. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Klaveness opplyser at de vil diskutere om Normann kan tas ut for Norge hvis Normann signerer og landslagssjefen mener han er sportslig kvalifisert.

– Det er ingen tvil om at valget til Normann er veldig kontroversielt. Selv om ikke de formelle restriksjonene retter seg mot enkeltspillere er hele norsk og europeisk fotball enig om å sette felles press på Russland som krigførende part og som nasjon som har brukt idretten og fotballen veldig aktivt lenge. Hvis han velger å signere må han selv stå for valget sitt og forklare hvorfor han gjør dette, skriver Klaveness i en SMS til NRK.

– Vi må se hvordan dette utvikler seg. Hvis han signerer og Ståle mener han er sportslig klar for neste uttak, så vil Ståle og jeg diskutere om han kan tas ut for Norge under disse omstendighetene. Ståle og jeg ser det samme bildet her, legger hun til.

På direkte spørsmål fra TV 2 om han er redd for at valget kan få konsekvenser for hans plass på landslaget, svarer Normann:

– Man er selvfølgelig alltid redd for at det skal påvirke det, men jeg er fortsatt Mathias og den fotballspilleren jeg har vært de siste årene. Jeg håper jeg blir sett på som den fotballspilleren.

– Problematisk

Jostein Hole Kobbeltvedt er daglig leder i Raftostiftelsen. Det er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter og demokrati.

Kobbeltvedt understreker først at Raftostiftelsen er forsiktige med å legge for mye ansvar på enkeltutøvere. Han påpeker at det er viktigere hva klubber og forbund gjør og hvilke signaler de sender.

– Men jeg synes det er problematisk å reise dit nå. I en situasjon der verdenssamfunnet har massive sanksjoner mot Russland etter krigføringen. Jeg er også uenig i at fotball og politikk ikke har noe med hverandre å gjøre. Vi vet veldig godt at fotball blir brukt politisk. Det er umulig å se bort fra den konteksten, sier Kobbeltvedt.

– Det at han er landslagsspiller, er et ekstra signal – da har man et ekstra ansvar. Da representerer man også Norge i noen sammenhenger. Det gir spillere et ekstra ansvar for å vurdere slike ting, mener Kobbeltvedt.

– Respektløst

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener Normann ikke kan representere det norske landslaget hvis han velger å spille i Russland.

Saltvedt reagerer kraftig på både valget og 26-åringens uttalelser.

– Én ting er sportsvasking – dette er fire hakk videre. Det er respektløst mot ukrainske fotballkolleger og alle andre. Det går ikke an å late som at politikk og sport ikke kan blandes når du drar til Russland.

Samtidig påpeker Kobbeltvedt at idrettsutøvere står fritt til å velge, og mange har vanskelige hensyn å ta med tanke på egen karriere.

Likevel fratar det ikke utøvere å ta et ansvar for vurderingene, mener Kobbeltvedt.

– Å være og spille i Russland nå, er jo problematisk. Det er bra at han sier han fordømmer krigshandlingene, og så vil det være viktig at han ikke havner i situasjoner der han for eksempel legitimerer krigen eller Putins diktatur. Det kan skje med idrettsutøvere i Russland. De vurderingene blir ekstra viktig – at han har et ekstra bevisst forhold til det, sier Kobbeltvedt.