Solbakken uenig med Lagerbäck: – Det siste jeg vil gjøre

Lars Lagerbäck tok nemlig titt og ofte et oppgjør mot mediene. Svensken mente pressen hadde for store forventninger til de norske fotballgutta, og det hørte ikke til sjeldenhetene at forsvarstalen ble dratt frem.

Etter tapet mot Serbia i høst, sa svensken at «vi bygger et luftslott, og tror at vi er bedre enn vi er. Jeg tror ikke vi skal bygge slike forventninger».

– Jeg tror man skal prøve å være så realistiske som mulig, sa han den gang.

Han mente det påvirket spillerne negativt – at de ville for mye, og dermed feilet.

Mange vil kanskje si at Lagerbäck og Solbakken er ulike trenertyper, og akkurat på dette punktet er de i alle fall det.

Må stille krav

Solbakken har bare vært landslagstrener i noen måneder, men slår fast at mediene og den norske fotballfansen ikke har for høye forventninger til Norges fotballag.

HUMOR: Litt tull og tøys ble det også denne gangen fra Ståle Solbakken på torsdagens pressekonferanse i Marbella.

– Opplever du at det er urealistisk høye forventninger?

– Nei, ellers så blir det kjedelig. Vi er jo med på dette for å komme til et sluttspill. Det siste jeg vil gjøre er å dra ned forventninger i forhold til det, sier Solbakken på spørsmålet fra NRK.

Kritikken pekte blant annet på den svake statistikken foran mål. Bare elleve avslutninger kom Norge til. NRKs ekspert Carl Erik Torp mente at torsdagens oppvisning var «fantasiløst offensivt, og det gikk for sakte».

NRKs Thore Haugstad rettet blikket mot spillestilen. «Norge har endt opp med en uheldig miks av to formasjoner», skriver han.

– I et historisk perspektiv er det en stund siden vi har vært der vi vil være. Det må vi leve med. Jeg kommer ikke til å stå her og si at vi skal skru ned forventningene, det blir bare trist. Da må vi heller få en over nakken hvis det ikke fungerer, og hvis vi ikke er der vi skal være mot Nederland, fortsetter Solbakken.

– Så du er uenig med Lars Lagerbäck, som sa at vi bygger et luftslott og tror vi er bedre enn vi er?

– Nei, jeg tror ikke vi bygger et luftslott. Jeg tror vi er ganske enige alle sammen. Vi jobber både i klubbfotballen og i landslaget for å få flere spillere i topp fem-ligaer og flere spillere som spiller jevnlig, sier han.

Landslagstreneren bruker Jens Petter Hauge som et eksempel. Mye tid er brukt på benken i AC Milan etter jul.

– Da er det vanskelig å spille opp mot maksimum. Det er viktig for oss å få flest mulig som spiller regelmessig i topp fem-ligaer. Det er det som er nøkkelen til å ta det neste steget, sier Solbakken.

Lars Lagerbäck med «Moi» Elyounoussi under landslagskampen mot Serbia 8. oktober 2020.

Liker forventningspresset

Alexander Sørloth, som har tatt store steg i landslagsfotballen det siste året, fnyser av at publikum stiller for store krav.

Aleksander Sørloth.

– Jeg foretrekker det mye mer enn at det ikke blir noen forventninger. Da blir det litt blest rundt landslaget. Og vi har gode fotballspillere, så det er ikke så rart, sier Sørloth til NRK.

I dagene før landslagskampen, ble trønderen bombardert med meldinger fra tyrkiske fans. Selv om han er aktiv på sosiale medier, unngår han kritikken som ofte kommer.

– Hva syns du om at de som er skuffet skriver negative kommentarer på sosiale medier?

– Det følger jeg ikke noe med på. Det har jeg null interesse av. Jeg har kun fokus på meg selv og lagkameratene mine, og så får vi den tilbakemeldingen vi skal ha fra Ståle, avslutter Sørloth.